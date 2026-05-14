Štvrtok 14. máj 2026
Štyri slovenské lode postúpili v Brandenburgu do semifinále

Na snímke kanoisti Csaba Zalka a Adam Botek po výhre v kategórii K2 muži na 500 m na prvých kvalifikačných pretekoch na Zemníku v Bratislave 27. apríla 2024. Foto: TASR - Martin Baumann

Autor TASR
Brandenburg 14. mája (TASR) - Štyri z piatich slovenských lodí si vybojovali postup do semifinále vo štvrtkovom predpoludňajšom programe 2. kola Svetového pohára rýchlostných kanoistov v nemeckom Brandenburgu. Z rozjázd sa prebojovali ďalej ženský štvorkajak na trati 500 m v zložení Réka Bugárová, Sofia Bergendiová, Hana Gavorová, Bianka Sidová z 2. miesta, Csaba Zalka v K1 200 m i Peter Kizek v C1 500 m z 3. priečky a Romana Švecová v K1 1000 m z 6. pozície.

Ďalej nepokračuje iba mužský štvorkajak v K4 na 500 metrov. Štvorica Denis Myšák, Dominik Doktorík, Csaba Zalka, Juraj Kukučka obsadila nepostupové 8. miesto.
