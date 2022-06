Štyri zväzy napadli na CAS znovuzvolenie Eliascha za prezidenta FIS

Lausanne 23. júna (TASR) - Zväzy Rakúska, Nemecka, Švajčiarska a Chorvátska napadli na Športovom arbitrážnom súde (CAS) znovuzvolenie Johana Eliascha za prezidenta Medzinárodnej lyžiarskej a snoubordovej federácie (FIS). Šesťdesiatročný Švéd nemal na májovom 53. Kongrese FIS v Miláne protikandidáta.



Eliasch získal podporu všetkých prítomných delegátov, zo sály však na protest odišli predstavitelia niektorých alpských veľmocí. Podľa Stefana Schwarzbacha z Nemeckého lyžiarskeho zväzu (DSV) mali delegáti na hlasovacích lístkoch možnosť hlasovať jedine "za" Eliascha. "To sa nezhoduje s naším výkladom pravidiel, bola to fraška," uviedol Schwarzbach.



Agentúra APA informovala, že momentálne nie je možné odhadnúť, kedy padne verdikt. "Ide nám len o to, aby sa voľby dôkladne prešetrili, aby sme do budúcnosti predišli takýmto problémom," dodal generálny sekretár Rakúskeho lyžiarskeho zväzu (ÖSV) Christian Scherer.