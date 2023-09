Štyria aktivisti prerušili semifinále US Open, skončili vo väzbe

New York 8. septembra (TASR) - Štyria klimatickí aktivisti, ktorí narušili priebeh úvodného semifinále ženskej dvojhry na tenisovom US Open, skončili vo väzbe.



Duel, v ktorom Cori Gauffová zdolala Češku Karolínu Muchovú 6:4 a 7:5, prerušili štyri osoby v úvode druhého setu za stavu 1:0 pre domácu hráčku. Protestujúci sedeli v hornej časti tribúny a na tričkách mali nápis "koniec fosílnych palív". Duel narušili krikom, pričom jeden z nich si prilepil bosé nohy o podlahu.



Turnajová šestka Gauffová i desiata nasadená Češka zostali asi desať minút na kurte, kým sa situáciu pokúšali vyriešiť bezpečnostné zložky na štadióne Arthura Ashea. Diváci pritom kričali "vyhoďte ich". Troch z nich odviedli bez ďalších incidentov, no čoskoro bolo jasné, že so štvrtým, ktorý sa prilepil, to nebude také jednoduché.



"Iba sa s nimi zhovárajú, alebo ich aj odvedú?" pýtala sa Gauffová rozhodkyne Alison Hughesovej. Neskôr sa obrátila na svojho trénera Brada Gilberta a ten obratom zakričal na turnajového rozhodcu Jakea Garnera: "Toto je zlý vtip." Obe hráčky nakoniec zišli do útrob štadióna a hra pokračovala až po 49 minútach. "Len som chcela zísť z kurtu a trochu sa zahriať a nestáť tam," uviedla Muchová.



"Po prvom geme druhého setu v zápase Gauffovej s Muchovou bola hra prerušená pre protest, ktorý spravili štyria diváci. Troch demonštrantov vyviedli zo štadióna bez ďalších incidentov. Štvrtý si prilepil bosé nohy o podlahu. Vzhľadom na to bola potrebná newyorská polícia a zdravotnícky personál, aby túto osobu bezpečne odstránili zo štadióna. Štyria demonštranti skončili vo väzbe. Celkovo uplynulo 49 minút, kým sa pokračovalo v hre," priniesla stanovisko Americkej tenisovej asociácie (USTA) agentúra DPA.



K protestu sa neskôr prihlásilo hnutie Extinction Rebellion (Rebélia proti vyhynutiu). Jeden z protestujúcich povedal pre AP, že podľa hnutia má US Open sponzorské zmluvy s korporáciami, ktorých politika prispieva ku globálnemu otepľovaniu. "Nesnažíme sa športovcom žiadnym spôsobom ublížiť. Nemáme nič proti športu. Skutočne sa však snažíme upozorniť na problém, že v budúcnosti už nezostane žiadny tenis, ktorý by si mohol nikto na svete užiť," povedal.



Incident bol ďalší zo série klimatických protestov na športových podujatiach. Viacero ich má za sebou aj tenis. V júli aktivisti prerušili dva zápasy vo Wimbledone, na augustovom turnaji vo Washingtone museli organizátori vyviesť tucet ľudí, ktorí protestovali proti fosílnym palivám.