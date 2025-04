Štyria hráči zažiarili hetrikmi, Devils získali istotu v play off

NHL - sumáre



Tampa Bay Lightning - Toronto Maple Leafs 3:4 pp (1:2, 0:0, 2:1 - 0:1)



Góly: 19. Perbix (Cirelli, Hagel), 41. Bjorkstrand (Kučerov, Hedman), 52. Hedman (Bjorkstrand, Hagel) - 2. Marner (Matthews), 4. Knies (Matthews, Marner), 43. Knies (Tavares, Marner), 63. Knies (Matthews, Rielly). Brankári: Vasilevskij - Stolarz, strely na bránku: 28:31.







New York Rangers - Philadelphia Flyers 5:8 (1:0, 1:2, 3:6)



Góly: 12. Trocheck (Zibanejad, Quick), 39. Panarin (Zibanejad, Vaakanainen), 46. Brodzinski (Vaakanainen, Schneider), 48. J. T. Miller (Zibanejad, Cuylle), 59. Kreider (Zibanejad, Fox) - 30. Foerster (Cates), 37. Hathaway (Poehling), 44. Sanheim (Cates, Brink), 49. Pelletier (Tippett, Poehling), 52. Couturier (Mičkov, Konecny), 56. Foerster (Sanheim, Seeler), 60. Foerster (Brink, Seeler), 60. Tippett (Couturier). Brankári: Quick - Kolosov, strely na bránku: 29:30.







Minnesota Wild - San Jose Sharks 8:7 (2:1, 3:3, 2:3 - 1:0)



Góly: 15. Johansson (F. Gaudreau, Nyquist), 19. Faber (Boldy), 28. Eriksson Ek (Foligno, Boldy), 38. Kaprizov (Zuccarello, Rossi), 40. Eriksson Ek (Rossi, Boldy), 42. Eriksson Ek (Zuccarello, Boldy), 43. Eriksson Ek (Boldy, Foligno), 62. Kaprizov (Zuccarello, Spurgeon) - 13. Toffoli (Eklund, Wennberg), 28. Celebrini (Thompson, Smith), 29. Grundström (Lund), 33. Celebrini (Smith, Liljegren), 45. Kovalenko (Celebrini, Thrun), 51. Celebrini (Smith, Thompson), 50. Smith (Liljegren, Celebrini). Brankári: Fleury - Georgijev, strely na bránku: 44:31.







Anaheim - Calgary 4:3 pp (0:0, 0:1, 3:2 - 1:0)



Góly: 52. Zegras (Kylington), 57. Vatrano (Zellweger, Strome), 57. Gauthier (Leo Carlsson, Killorn), 62. Gauthier (Leo Carlsson) – 35. Backlund (Weegar, Hanley), 54. Šarangovič (Farabee, Hanley), 56. Coronato (Backlund, Coleman)







Anaheim Ducks - Calgary Flames 4:3 pp (0:0, 0:1, 3:2 - 1:0)



Góly: 52. Zegras (Kylington), 57. Vatrano (Zellweger, Strome), 57. Gauthier (Carlsson, Killorn), 62. Gauthier (Carlsson) - 35. Backlund (Weegar, Hanley), 54. Šarangovič (Farabee, Hanley), 56. Coronato (Backlund, Coleman). Brankári: Husso - Wolf, strely na bránku: 23:39.







Edmonton Oilers - St. Louis Blues 4:3 (0:1, 2:0, 2:2)



Góly: 22. Brown (McDavid), 33. Podkolzin (Nurse, McDavid), 42. Arvidsson (Kulak, Nurse), 60. Brown (McDavid) - 9. Suter (Bučnevič), 41. Kyrou (Bučnevič, Thomas), 46. Bučnevič (Kyrou, Thomas). Brankári: Pickard - Binnington, strely na bránku: 23:27.







Slováci v akcii



Erik Černák (Tampa Bay) 14:43 0 0 0 -2 1 2



Martin Pospíšil (Calgary) 10:33 0 0 0 +1 2 0



Dalibor Dvorský (St. Louis) 8:09 0 0 0 0 2 0







/pozn.: počet odohratých minút, góly, asistencie, body, +/-, strely na bránku, trestné minúty/







postupujúci do play off:



Východná konferencia: Washington, Toronto, Carolina, Tampa Bay, Florida, New Jersey



Západná konferencia: Winnipeg, Dallas, Vegas, Colorado, Los Angeles

New York 10. apríla (TASR) - Hokejisti Tampy Bay v zostave so slovenským obrancom Erikom Černákom prehrali v zámorskej NHL doma s Torontom 3:4 po predĺžení. Triumf hostí zariadil hetrikom Matthew Knies. Černák odohral takmer 15 minút a pripísal si dva mínusové body. Útočník Dalibor Dvorský odohral svoj druhý zápas v zámorskej NHL. V drese St. Louis nastúpil na ľade Edmontonu na krídle tretej formácie, Blues domácim podľahli 3:4. Calgary s Martinom Pospíšilom prehralo v Anaheime 3:4 po predĺžení.Dvorský strávil na ľade 8:09 min, prezentoval sa dvoma strelami. Vo svojom prvom zápase, ktorý odohral 23. marca proti Nashvillu, odohral vyše desať minút. Blues prehrali v druhom zápase po sebe, no naďalej figurujú na pozícii prvej voľnej karty do play off v Západnej konferencii. Do zostavy „olejárov“ sa po osemzápasovej absencii vrátil kapitán Connor McDavid. Blysol sa tromi asistenciami a v prebiehajúcej sezóne 2024/2025 má na konte 90 bodov (26+64).Hráči New Jersey Devils, v ktorom pôsobia aj Tomáš Tatar a Šimon Nemec, získali ako siedmy tím Východnej konferencie istotu účasti v play off. Rozhodla o tom gólovo divoká prehra New Yorku Rangers s Philadelphiou 5:8. Zároveň je už istá aj prvá dvojica v prvom kole play off, v ktorej sa stretnú hráči Caroliny s New Jersey. Útočník Piladelphie Tyson Foerster sa blysol hetrikom, domáci Mika Zibanejad zažiaril štyrmi asistenciami. Rangers prehrali tretí zápas po sebe a ich šanca na účasť v play off je už iba v teoretickej rovine. Flyers o ňu prišli už dávnejšie, no v závere sezóny sa po odchode trénera Johna Tortorellu prezentujú zlepšenými výsledkami. Na ľade „jazdcov“ dosiahli štvrté víťazstvo z predošlých piatich zápasov.Americký útočník so slovenskými koreňmi Knies zavŕšil víťazným gólom v predĺžení svoj hetrik na ľade Tampy Bay. Tromi kanadskými bodmi sa na triumfe podieľali aj jeho spoluhráči z elitnej formácie Mitch Marner (1+2) a Auston Matthews (0+3). Oba tímy už majú istú účasť v play off. Toronto zvíťazilo v piatom zápase z predošlých šiestich, Tampa prehrala tretí zo štyroch.Hokejisti Calgary s Martinom Pospíšilom prehrali dôležitý duel na ľade Anaheimu 3:4 po predĺžení, keď v závere stratili dvojgólový náskok. Pospíšil odohral 10:33 min a mal plusový bod. Hostia boli blízko k dôležitému víťazstvu, keď Matthew Coronato v 56. minúte zvýšil na 3:1. Krátko na to však Frank Vatrano a Cutter Gauthier dvoma gólmi, ktoré od seba delilo iba osem sekúnd, poslali zápas do predĺženia. Gauthier následne v 62. minúte rozhodol o triumfe domácich. Flames sú jediný tím, ktorý ešte môže preskočiť jedného z trojice mužstiev Edmonton, Minnesota a St. Louis (majú po 93 bodov). Calgary za nimi zaostáva o päť bodov.Gólovú prestrelku videli aj diváci v Minnesote, ktorá zdolala San Jose Sharks 8:7 po predĺžení. Štyrmi gólmi sa prezentoval domáci útočník Joel Eriksson Ek, jeho spoluhráč Matt Boldy získal päť bodov za asistencie. Na prvý zápas po návrate po zranení nastúpil útočník Minnesoty Kirill Kaprizov, ktorý sa prezentoval dvomi gólmi vrátane víťazného v predĺžení. V drese „žralokov“ zažiarila jednotka draftu 2024 Macklin Celebrini s bilanciou 3 góly a 2 asistencie. Štyrmi bodmi za gól a tri asistencie sa prezentoval ďalší mladík v tíme „žralokov“ útočník Will Smith. San Jose prehralo v siedmom zápase po sebe.