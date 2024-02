Štyria Slováci v AHL bodovali, Sýkora a Kňažko strelili gól

New York 10. február (TASR) - V noci na sobotu bodovali v zámorskej AHL štyria Slováci. Adam Sýkora skóroval za Hartford a Samuel Kňažko si pripísal presný zásah v drese Clevelandu. Po asistencii mali Pavol Regenda (San Diego) a Jakub Demek (Henderson).



Sýkora prispel k triumfu na domácom ľade proti Bridgeportu (4:1). Presadil sa v závere gólom do prázdnej bránky a bodoval tretíkrát za sebou. Od začiatku nováčikovskej sezóny zaznamenal 19 bodov (6+13) v 38 dueloch. Kňažko zvýšil na 2:0, no jeho tím nakoniec prehral s Charlotte 3:4 pp. Slovenský obranca zaknihoval v 26. zápase sezóny premiérový gól v lige, celkovo má šesť bodov.



Regenda zaznamenal so svojím tímom triumf 5:0 na ľade Calgary Wranglers. Bodoval v šiestom z predchádzajúcich siedmich zápasov, celkovo má v 29 dueloch 21 bodov (15+6). Demek asistoval Danielovi D'Amatovi pri góle na 2:3 a bodoval trinástykrát v 41 stretnutiach nováčikovského ročníka. Štyri body získal v predchádzajúcich troch deuloch.