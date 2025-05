Štyria z piatich Slovákov prešli cez úvodné skupiny

Bratislava 7. mája (TASR) - Štyria z piatich slovenských reprezentantov postúpili z úvodných skupín dvojhry na domácich majstrovstvách Európy do 21 rokov v Bratislave. Najskúsenejší z nich Samuel Arpáš vyhral svoju skupinu, Samuel Palušek, Damián Flóro a Dominika Wiltschková prešli do ďalšej fázy z druhých miest. Neuspela iba Adriana Illášová, ktorá obsadila tretiu priečku. Druhé skupinové kolo je na programe vo štvrtok, kedy sa začínajú už aj párové súťaže.



Z každej zo štvorčlenných skupín išli ďalej dvaja najlepší. Arpáš sa predstavil už na štvrtom šampionáte tejto vekovej kategórie. Medailista z MS a ME kadetov, ako aj ME juniorov prehral mal bilanciu jedna výhra a prehra, no v rozhodujúcom dueli zapol naplno a vyhral 3:0. „Ráno som sa cítil strašne, v druhom zápase to tiež nebolo najlepšie, ale v tom treťom to už bola moja hra. Hral som do výmeny, chcel som si to ubehať. Bol to najkvalitnejší súper z celej skupiny, vedel som, že to bude najťažší zápas, ale som rád, že som to zvládol 3:0 a už si môžem oddýchnuť. Teším sa na zajtra, už to bude lepšie,“ povedal.



Palušek išiel do tretieho duelu s Chorvátom Bornom Petekom s tým, že na postup potreboval výhru. Musel otáčať z 1:2 na sety, v rozhodujúcom piatom viedol 9:5, no súper vyrovnal, ale mladý slovenský reprezentant dramatickú koncovku zvládol: „Na začiatku zápasu som si nebol istý, ako hrá, pretože sme sa dlho nevideli. V prvom som viedol, 10:7, ale nakoniec som prehral. Často sa mi stáva, že vediem v koncovke a súper dotiahne, ale v tom piatom sete som zmenil taktiku a zvládol som to.“



Novic v tejto vekovej kategórii Flóro vyhral prvé dva súboje a postup mal vo vrecku, v poslednom viedol 2:0, no nakoniec prehral 2:3. „Hralo sa mi dobre, aj výkony boli v poriadku. Prvý duel bol ťažší, musel som sa do toho dostať, ale zvládol som to. V druhom som zvládol koncovku. V poslednom som viedol 2:0, ten Nemec ma trochu podcenil a nakoniec to otočil. Na začiatku bola trochu nervozita, ale potom to opadlo,“ uviedol pre TASR.



Wiltschková vyhrala taktiež prvé dva zápasy, v treťom nestačila na Češku Veroniku Polákovú 0:3. Illášová prehrala v rozhodujúcom súboji so Španielkou Ainhoou Cristobalovou 1:3. „Jedno druhé postupové miesto a jedno nepostupové. Dominika podala v dvoch zápasoch optimálny výkon, i keď ona povie, že nehrala dobre, ale zahrala čo treba. V treťom hrala Poláková geniálne, škoda, že nepemenila setbal. Adriana boj o postup nezvládla i keď uhrala set. Bola horšia a nedokázala uhrať svoje lopty,“ zhodnotil reprezentačný tréner žien Jaromír Truksa.