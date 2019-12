Štyridsaťšesťročný tenista Leander Paes ukončí budúci rok kariéru

Naí Dillí 25. decembra (TASR) - Štyridsaťšesťročný indický tenista Leander Paes na sociálnych sieťach informoval, že budúci rok ukončí kariéru. Sezónu 2020 bude brať ako rozlúčkovú a bude hrať iba na vybraných turnajoch.



Paes je bývalá svetová jednotka vo štvorhre a je 18-násobným grandslamovým víťazom (8 triumfov vo štvorhre a 10 v mixe). Na okruhu má na konte 54 deblových titulov. V singli vyhral jeden turnaj a má z neho aj bronzovú medailu z OH 1996 v Atlante. Kariéru začal v roku 1991. "Teším sa na rok 2020, v ktorom budem hrať na niektorých vybraných turnajoch. Budem cestovať so svojim tímom a oslavovať so všetkými priateľmi a fanúšikmi po celom svete," napísal na twitteri.