Sú známe prvé mená: Slovenských hokejistov posilní Tatar s Nemcom

zloženie skupín finálovej fázy kvalifikácie ZOH 2026:



D-skupina (Bratislava): SLOVENSKO, Kazachstan, Rakúsko, Maďarsko



E-skupina (Riga): Lotyšsko, Francúzsko, Slovinsko, Ukrajina



F-skupina (Aalborg): Dánsko, Nórsko, Veľká Británia, Japonsko







Program D-skupiny olympijskej kvalifikácie:



vo štvrtok 29. augusta:



14.00 Kazachstan – Maďarsko



18.00 SLOVENSKO – Rakúsko







v piatok 30. augusta:



14.00 Kazachstan – Rakúsko



18.00 Maďarsko - SLOVENSKO







v nedeľu 1. septembra:



14.00 Rakúsko - Maďarsko



18.00 SLOVENSKO - Kazachstan





Bratislava 12. augusta (TASR) - Slovenskú hokejovú reprezentáciu posilnia na kvalifikačnom turnaji ZOH obranca Šimon Nemec a útočník Tomáš Tatar z New Jersey Devils. Slovensko bude bojovať o olympijskú miestenku na štadióne Ondreja Nepelu v Bratislave proti Rakúsku, Maďarsku a Kazachstanu. Slovenský zväz ľadového hokeja (SZĽH) o tom informoval na sociálnej sieti Facebook.Obaja "diabli" sa predstavili aj na tohtoročných majstrovstvách sveta v Česku, kde patrili medzi lídrov. Kapitán tímu Tatar nazbieral vo ôsmich dueloch jeden gól a päť asistencií, Nemec mal ešte lepšiu bilanciu 1+6.Bratislavský turnaj je jeden z troch finálových a odohrá sa v termíne od 29. augusta do 1. septembra. V lotyšskej Rige budú o miestenku bojovať Francúzsko, Slovinsko, Ukrajina a domáci výber, tretí turnaj sa odohrá v Aalborgu a predstavia sa na ňom Dánsko, Nórsko, Veľká Británia a Japonsko. Miestenku do Milána a Cortiny d'Ampezzo si vybojujú víťazi jednotlivých turnajov.Slovenskí hokejisti musia prejsť kvalifikačným turnajom druhýkrát za sebou. Pred troma rokmi, počas prísnych covidových opatrení, zdolali na finálovom turnaji v Bratislave Rakúsko 2:1, Poľsko 5:1, Bielorusko 2:1 a postúpili do Pekingu, kde vybojovali historické bronzové medaily.