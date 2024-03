Suarez a Messi režírovali triumf Interu Miami nad Orlandom

Fort Lauderdale 3. marca (TASR) - Luis Suarez a Lionel Messi režírovali v noci na nedeľu vysoké víťazstvo Interu Miami nad Orlandom City 5:0 v zámorskej futbalovej Major League Soccer (MLS). Obaja dali zhodne dva góly, Suarez navyše na ďalšie dva prihral a zariadili tak najvyšší triumf floridského klubu v jeho krátkej histórii.



Suarez si otvoril strelecký účet v MLS. Už v 4. minúte vsietil víťazný gól a o sedem minút neskôr zvýšil na 2:0 pre domácich. Tridsaťsedemročný zakončovateľ vyšiel predtým v úvodných dvoch súťažných dueloch gólovo naprázdno. "Som veľmi šťastný, že sa dokázal strelecky presadiť. Boli sme pokojní, vedeli sme, kto je Luis a čoho je schopný. Každý to vie. Je typ hráča, ktorý sa presadí vtedy, keď to najmenej čakáte," uviedol Messi na adresu uruguajského kanoniera, ktorý okrem dvoch presných zásahov prihral na ďalšie dva spoluhráčom.



V 29. minúte mohol Suarez v situácii, keď bol sám pred brankárom, zakončiť a zavŕšiť hetrik, ale nezištne prihral Robertovi Taylorovi, ktorý zvýšil do prázdnej brány na 3:0. Podiel mal aj na štvrtom góle domácich, keď si s ním narazil loptu Jordi Alba a po akcii španielskeho obrancu dostal loptu do siete Messi. V 62. minúte argentínsky útočník uzavrel hlavičkou na 5:0 po centri Suareza. "Vie o mne všetko. Myslím si, že sa naša spolupráca bude rozvíjať aj ďalej," povedal Suarez o Messim.



Inter Miami aj vďaka svojim juhoamerickým ofenzívnym lídrom vedie po troch stretnutiach tabuľku Východnej konferencie so ziskom siedmich bodov. Informácie pochádzajú z agentúr AP a AFP.