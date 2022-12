Suarez by sa mal stať novou posilou brazílskeho Gremia

Rio de Janeiro 24. decembra (TASR) - Uruguajský futbalista Luis Suarez by sa mal stať novou posilou brazílskeho klubu Gremio. Tridsaťpäťročný útočník je v pozícii voľného hráča, s novým zamestnávateľom by mal podpísať dvojročnú zmluvu. Informovali o tom viaceré juhoamerické médiá.



Naposledy pôsobil v uruguajskom tíme Nacional, v ktorom sa stal majstrom krajiny. V 12 zápasoch strelil päť gólov a pridal tri asistencie. Hovorca Gremia Paulo Calefi už skôr uviedol, že klub zatiaľ s futbalistom nekomunikoval, no má záujem o jeho služby a chystá sa s ním v blízkej budúcnosti dohodnúť.