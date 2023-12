Suarez by sa mal upísať Interu Miami, stretne sa s Messim

Miami 22. decembra (TASR) - Uruguajský futbalista Luis Suarez by sa mal už čoskoro stať spoluhráčom Lionela Messiho v Interi Miami. Podľa renomovaného talianskeho novinára Fabrizia Romana podpíše 36-ročný útočník zmluvu s tímom zámorskej Major League Soccer (MLS) do konca sezóny s opciou na ďalší rok.



Messi so Suarezom patrili počas spoločného pôsobenia v FC Barcelona k najväčším hrozbám súperových brankárov v La Lige. Uruguajčan naposledy hrával v brazílskom tíme Gremio, kde mu na konci roka vyprší zmluva.



Suarez začal kariéru v Nacionale Montevideo, góly strieľal aj za Groningen, Ajax Amsterdam, FC Liverpool a Atletico Madrid. Za národný tím odohral 138 zápasov a zaznamenal 68 presných zásahov.



Suarez sa upísal Miami: "Chcem získať ďalšie trofeje"



Uruguajský futbalista Luis Suarez sa stal novým spoluhráčom hviezdneho Lionela Messiho v Interi Miami. Tridsaťšesťročný útočník podpísal s tímom zámorskej Major League Soccer (MLS) zmluvu na nasledujúcu sezónu. Informovala o tom agentúra AP.



Messi so Suarezom patrili počas spoločného pôsobenia v FC Barcelona k najväčším hrozbám súperových brankárov v La Lige. Uruguajčan naposledy hrával v brazílskom tíme Gremio, kde mu na konci roka vyprší zmluva. "Som veľmi šťastný, neviem sa dočkať novej kapitoly. Som pripravený tvrdo pracovať a získať s týmto skvelým tímom ďalšie trofeje. Myslím si, že môžeme mať najvyššie ambície, v tomto smere som optimisticky naladený," povedal uruguajský veterán.



Suarez začal kariéru v Nacionale Montevideo, góly strieľal aj za Groningen, Ajax Amsterdam, FC Liverpool a Atletico Madrid. Za národný tím odohral 138 zápasov a zaznamenal 68 presných zásahov.