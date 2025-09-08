Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Suarez dostal od MLS trojzápasový dištanc za pľuvanec

Hráč Luis Suarez. Foto: TASR/AP

Suarez po stretnutí opľul jedného z funkcionárov Seattlu, ktorému jeho tím podľahol 0:3.

Autor TASR
New York 8. septembra (TASR) - Uruguajský futbalista Luis Suarez dostal za svoje správanie vo finále Ligového pohára od vedenia MLS trojzápasový dištanc. Pred tromi dňami udelili útočníkovi Interu Miami šesťzápasovú stopku vzťahujúcu sa výlučne na ďalší ročník pohárovej súťaže. .

Suarez po stretnutí opľul jedného z funkcionárov Seattlu, ktorému jeho tím podľahol 0:3. K incidentu došlo počas hromadnej šarvátky po záverečnom hvizde. Uruguajčan čelil počas hráčskej kariéry disciplinárnemu konaniu niekoľkokrát. V minulosti dostal trest za ukázanie vztýčeného prostredníka či uhryznutie talianskeho stopéra Giorgia Chielliniho i srbského obrancu Branislava Ivanoviča.
