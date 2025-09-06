< sekcia Šport
Suarez dostal za pľuvanec šesťzápasovú stopku
Suarez čelil počas hráčskej kariéry disciplinárnemu konaniu niekoľkokrát.
Autor TASR
New York 5. septembra (TASR) - Uruguajský futbalista Luis Suarez dostal za svoje správanie vo finále Ligového pohára šesťzápasovú stopku. Tridsaťosemročný útočník Miami po stretnutí opľul jedného z funkcionárov Seattlu, ktorému jeho tím podľahol 0:3.
K incidentu došlo počas hromadnej šarvátky po záverečnom hvizde. Trest sa má vzťahovať výlučne na ďalší ročník turnaja, ale aj zámorská MLS uviedla, že si „vyhradzuje právo“ uložiť hráčovi ďalšie sankcie. Dvojzápasový dištanc dostal aj Suarezov bývalý spoluhráč z Barcelony Sergio Busquets a tri stretnutia si nezahrá ďalší hráč Interu Tomas Aviles. Zo Seattlu dostal päťzápasový zákaz činnosti člen realizačného tímu Steven Lenhart, pripomenula agentúra AFP.
Suarez čelil počas hráčskej kariéry disciplinárnemu konaniu niekoľkokrát. V minulosti dostal trest za ukázanie vztýčeného prostredníka či uhryznutie talianskeho stopéra Giorgia Chielliniho i srbského obrancu Branislava Ivanoviča.
