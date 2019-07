Suarez opustil Barcelonu. Dohodol sa na kontrakte so Celtou Vigo

V Celte bude hrať spolu so slovenským reprezentačným stredopoliarom Stanislavom Lobotkom.

Madrid 1. júla (TASR) - Španielsky futbalový klub Celta Vigo sa dohodol na štvorročnom kontrakte s hráčom majstrovskej FC Barcelony Denisom Suarezom. "Blaugranas" za prestup 25-ročného stredopoliara zinkasujú 12,9 milióna eur a ďalších 3,1 milióna je vo variabilnej zložke prémii.



V Celte bude hrať spolu so slovenským reprezentačným stredopoliarom Stanislavom Lobotkom. "Barcelona by chcela Denisovi vyjadriť vďaku a podporu za jeho oddanosť. Prajeme mu veľa šťastia a úspechov v budúcnosti," uviedol katalánsky veľkoklub prostredníctvom svojej oficiálnej webovej stránky. Odchovanec Celty Vigo sa tak po ôsmich rokoch vracia do svojho materského klubu po tom, čo ako 17-ročný odišiel do akadémie anglického Manchestru City.



Suarez cez januárové prestupové obdobie uplynulej sezóny odišiel na hosťovanie do Arsenalu Londýn. Počas celej jarnej časti nastúpil vinou pretrvávajúcich zranení len na 7 duelov. Informáciu priniesla agentúra AFP.