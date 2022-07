Suarez potvrdil prestup do Nacionalu

Montevideo 28. júla (TASR) - Uruguajský futbalista Luis Suarez potvrdil, že sa vracia do klub Nacional, v ktorom pred 17 rokmi odštartoval profesionálnu kariéru.



Tridsaťpäťročný útočník to uviedol deň potom, ako sa s uruguajským tímom predbežne dohodol na zmluve. "Som hrdý, že môžem znova nosiť môj dres v Nacionale. Ďakujem vám všetkým za podporu, čoskoro sa uvidíme," napísal na sociálnych sieťach a pridal svoju fotku v drese klubu. "Tešíme sa, že ťa máme opäť doma," uviedol tím.



Hráč ani predstavitelia klubu nezverejnili finančné podmienky kontraktu ani jeho dĺžku. Predtým sa objavili informácie, že Suarez bude v tíme tri mesiace, počas ktorých sa pripraví na tohtoročné MS v Katare, štvrté v jeho kariére. Do uruguajskej najvyššej súťaže prišiel z La Ligy, kde naposledy obliekal dres Atletica Madrid. S tým získal ligový titul v sezóne 2020/21. Po uplynulom ročníku bol voľný hráč.



Suarez je najlepší strelec v histórii uruguajskej reprezentácie (60). Na klubovej úrovni dosiahol najväčšie úspechy v Barcelone. S katalánskym klubom získal štyri ligové tituly, štyri poháre, dva Superpoháre a jeden triumf v Lige majstrov. V drese Nacionalu debutoval ako 18-ročný a pôsobil aj v Liverpoole, kde získal spolu s Martinom Škrtelom v roku 2012 Ligový pohár.