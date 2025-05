Suarez s Messim založili klub v Uruguaji, začne v štvrtej lige

Montevideo 28. mája (TASR) - Luis Suarez a Lionel Messi boli dlhé roky spoluhráčmi na futbalovom ihrisku, teraz sa z nich stávajú aj obchodní partneri. Suarez oznámil na sociálnej sieti založenie profesionálneho futbalového klubu v rodnom Uruguaji, pričom do projektu prizval aj svojho kolegu z Interu Miami.



Historicky najlepší strelec uruguajskej reprezentácie vo zverejnenom videu uviedol, že tím, ktorý doteraz niesol názov Deportivo LS, sa bude volať po novom LSM a začne účinkovať na profesionálnej úrovni vo štvrtej najvyššej uruguajskej súťaži. „Deportivo LS je rodinný sen, ktorý odštartoval v roku 2018. Spolu sme narástli až na súčasný počet vyše 3000 členov,“ povedal Suarez. „Chcem ponúknuť uruguajskému futbalu - miestu, ktoré milujem a kde som vyrastal od detských čias - možnosti a nástroje pre ďalší rozvoj detí a tínedžerov.“



Tridsaťosemročný útočník ukončil vlani v septembri reprezentačnú kariéru. V minulosti hrával s Messim šesť sezón v drese FC Barcelona a od roku 2023 sú spoluhráčmi v tíme zámorskej MLS Inter Miami. Hviezdny Argentínčan na Instagrame potvrdil, že bude súčasťou Suarezovho projektu. „Som taký hrdý a šťastný, že si si ma vybral. Urobím maximum, aby som pomohol a najmä bol v tomto projekte po tvojom boku,“ vyhlásil Messi, ktorý vo videu sedel vedľa Suareza.



Zatiaľ nie je známe, aká bude Messiho rola v celom projekte. Podľa miestnych médií bude osemnásobný držiteľ Zlatej lopty obchodným partnerom Suareza. Trénerom tímu by mal byť Alvaro Recoba, bývalý uruguajský reprezentant a niekdajší útočník Interu Miláno. V utorok bol založený aj instagramový účet nového klubu, dve hodiny po jeho vytvorení mal vyše 40.000 sledovateľov.



Suarez so svojou rodinou otvorili v roku 2018 rozsiahly športový komplex v Ciudad de la Costa na predmestí uruguajskej metropoly Montevideo. Ponúka množstvo aktivít pre viac ako 3000 členov. Zahŕňa hraciu plochu s umelým trávnikom, pričom štadión má kapacitu 1400 miest, informovala agentúra AP.