Suarez sa piatykrát predstaví na Copa America

Nominácia Uruguaja na Copa America 2024:



Brankári: Sergio Rochet (International), Santiago Mele (Junior), Franco Israel (Sporting Lisabon)



Obrancovia: Ronald Araujo (Barcelona), José María Giménez (Atlético Madrid), Sebastián Cáceres (Amerika), Nicolás Marichal (Dynamo), Mathías Olivera (Neapol), Lucas Olaza (Krasnodar), Matías Viňa (Flamengo), Guillermengo Varela (Flamengo), Nahitán Nández (Cagliari)



Stredopoliari: Manuel Ugarte (Paríž Saint-Germain), Rodrigo Bentancur (Tottenham), Federico Valverde (Real Madrid), Emiliano Martínez (Midtjylland), Nicolás de la Cruz (Flamengo), Giorgian de Arrascaeta (Flamengo), Agustín Canobbio (Paranaense) .



Útočníci: Brian Rodríguez (CF América), Brian Ocampo (Cádiz), Facundo Pellistri (Granada), Maximiliano Araujo (Toluca), Cristián Olivera (Dallas), Darwin Núez (Liverpool) Luis Suárez (Inter Miami)

Montevideo 9. júna (TASR) - Útočník Luis Suarez figuruje v 26-člennej nominácii futbalistov Uruguaja na Copa America (20. júna - 14. júla). Bude to pre neho už piaty štart na tomto turnaji. Mužstvo trénera Marcela Bielsu sa v základnej C-skupine stretne s domácim tímom USA, Bolíviou a Panamou, s ktorou ho 21. júna čaká prvý zápas na turnaji.Suarez, ktorý je historicky najlepší strelec Uruguaja, na sociálnych sieťach uviedol, že je "veľmi šťastný a hrdý, že je v nominácii." V roku 2011 triumfoval s tímom na Copa America a stal sa aj najlepší hráč na turnaji. O štyri roky neskôr neštartoval pre trest, ktorý dostal za uhryznutie Giorgia Chielliniho na MS 2014. V nominácii bol aj v roku 2016, no napokon nehral pre zranenie. V rokoch 2019 a 2021 sa s tímom dostal do štvrťfinále.