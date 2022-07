Suarez sa predbežne dohodol na zmluve so svojím prvým klubom Nacional

Montevideo 27. júla (TASR) - Uruguajský futbalista Luis Suarez sa predbežne dohodol na kontrakte s klubom Nacional. Bývalý hráč Barcelony či Liverpoolu sa tak vracia do tímu, v ktorom začal v roku 2005 profesionálnu kariéru.



Suarez bude v klube tri mesiace, počas ktorých sa pripraví na tohtoročné MS v Katare, štvrté v jeho kariére. Do uruguajskej najvyššej súťaže prichádza z La Ligy, kde naposledy obliekal dres Atletica Madrid. S tým získal ligový titul v sezóne 2020/21.



"Musíme ešte doladiť nejaké detaily, no určite príde budúci týždeň," uviedol prezident klubu Jose Fuentes pre AFP. Následne poďakoval aj fanúšikom, ktorí na sociálnych sieťach rozbehli kampaň s cieľom dostať Suareza do uruguajského klubu.



"Detaily dokončíme v nasledujúcich hodinách a dúfame, že sa dohodneme a vyťažíme z toho čo najviac," povedal 35-ročný futbalista, ktorý je okrem iného najlepší strelec v histórii uruguajskej reprezentácie (60).



Útočník dosiahol najväčšie úspechy v Barcelone. S katalánskym klubom získal štyri ligové tituly, štyri poháre, dva Superpoháre a jeden triumf v Lige majstrov. V drese Nacionalu debutoval ako 18-ročný a pôsobil napríklad aj v Liverpoole, kde získal spolu s Martinom Škrtelom v roku 2012 ligový pohár.