Suarez si zastal svojich spoluhráčov po semifinále s Kolumbiou

Charlotte 12. júla (TASR) - Uruguajský futbalista Luis Suarez obhájil rozhodnutie svojich spoluhráčov vstúpiť na tribúnu po prehre 0:1 s Kolumbiou v semifinále Copa America. Tento krok, ktorý viedol k fyzickému konfliktu, bol podľa neho nevyhnutný na ochranu rodín a fanúšikov uruguajského tímu.



Rozhodca Cesar Ramos Palazuelos rozdal v emočne vyhrotenom zápase sedem žltých a jednu červenú kartu. Po záverečnom hvizde prišlo najprv k hádkam a strkaniciam medzi hráčmi. Potom vyliezli Darwin Nunez, Ronald Araujo a ďalších približne desať ich spoluhráčov na tribúnu a vymenili si niekoľko úderov s priaznivcami súperovho tímu. Juhoamerická futbalová konfederácia (CONMEBOL) uviedla, že incident už vyšetruje a ostro odsudzuje akty násilia.



"Keď tam máte manželku, malé dieťa, otca a starších ľudí, chcete sa uistiť, že sú v poriadku. Nikto nechcel, aby to vyzeralo takto, ale ak niekto útočí na vašu rodinu, chcete ju chrániť. Neospravedlňuje to obraz, aký sme vytvorili, no museli sme chrániť naše rodiny," citovala Suareza agentúra AP. V hľadisku štadióna v Charlotte sa tiesnilo 70.644 divákov, z toho približne 90 percent tvorili fanúšikovia Kolumbie. Skupina zhruba 80-100 uruguajských priaznivcov zostala na tribúne a na hracej ploche ešte dlho po tom, ako zvyšní fanúšikovia opustili štadión.



O triumfe Kolumbie rozhodla hlavička Jeffersona Lermu z 39. minúty. "Los Cafeteros" sa vo finále stretnú s obhajcom titulu Argentínou (v pondelok o 2.00 SELČ v Miami Gardens), Uruguaj čaká deň predtým boj o konečné tretie miesto proti Kanade (2.00 v Charlotte).