Suarez ukončí reprezentačnú kariéru: Nebolo to ľahké rozhodnutie

Montevideo 3. septembra (TASR) - Uruguajský futbalista Luis Suarez oznámil koniec reprezentačnej kariéry. Tridsaťsedemročný útočník sa rozlúči s národným tímom po piatkovom zápase kvalifikácie MS 2026 proti Paraguaju.



Bývalý hráč FC Liverpool a FC Barcelona má na konte 142 štartov v reprezentačnom drese a so 69 gólmi je najlepší strelec histórie Uruguaja. "V piatok to bude môj posledný zápas za moju krajinu. Nebolo to ľahké rozhodnutie, ale robím ho s pokojným svedomím, že do záverečného duelu reprezentačnej kariéry dám maximum," uviedol Suarez na tlačovej konferencii.



Suarez bol na medzinárodnej úrovni známy aj ako kontroverzná postava. Na svetovom šampionáte v Južnej Afrike pripravil o postup Ghanu, keď na konci predĺženia za stavu 1:1 vyboxoval rukou z bránkovej čiary loptu mieriacu do brány. Pokutový kop nepremenil ghanský útočník Asamoah Gyan a Afričania nezvládli ani jedenástkový rozstrel. Uruguajčania však na medailu nedosiahli, keď prehrali duel o bronz s Nemeckom (2:3). V roku 2011 triumfoval Suarez s tímom na Copa America a stal sa aj najlepší hráč na turnaji. "Titul z Copa America by som nevymenil za nič na svete. Bol to najlepší moment mojej kariéry," skonštatoval Suarez, ktorý o štyri roky neskôr na turnaji neštartoval pre trest, ktorý dostal za uhryznutie Taliana Giorgia Chielliniho na MS 2014.