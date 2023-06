Suareza trápia bolesti kolena, podľa médií ukončí kariéru

Sao Paulo 22. júna (TASR) - Uruguajského futbalistu Luisa Suareza trápia bolesti kolena a podľa brazílskych médií by mal čoskoro oznámiť koniec kariéry.



Jeho spoluhráči z Gremia a prezident klubu Alberto Guerra vyjadrili v stredu znepokojenie nad správami médií. Tridsaťšesťročný útočník bojuje s pretrvávajúcimi bolesťami, ktoré utišuje liekmi a injekciami. Guerra, obranca Reinaldo a stredopoliar Joao Paulo Bitello verejne hovorili o problémoch Suareza v tréningoch a zápasoch. Bývalý útočník Barcelony a Liverpoolu sa k správam brazílskych médií nevyjadril.



"Potrebuje veľa injekcií a liekov. Nevieme, kedy nastane hranica a už nebude môcť viac hrať," citovala Guerru agentúra AFP, ktorý priznal, že Suarez by mohol potrebovať aj operáciu.



Napriek špekuláciám by mal uruguajský útočník nastúpiť za Gremio vo štvrtkovom zápase brazílskej ligy proti Americe MG. Jeho spoluhráč Reinaldo verí, že pomôže tímu aj v budúcej sezóne: "Je to hráč, ktorý nám veľmi pomáha každý deň a aj počas zápasov. Dúfame, že bude môcť pokračovať."



Suarez prišiel do Gremia vlani v decembri. Za tím odohral 25 zápasov a strelil 11 gólov. Jeho zmluva má vypršať na konci roka 2024.