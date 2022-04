Súboj dvoch najlepších tímov pre Memphis, Phoenix zdolal 122:114

NBA - výsledky:



Memphis - Phoenix 122:114, Orlando - Toronto 89:102, Washington - Dallas 135:103, Boston - Indiana 128:123, Houston - Sacramento 117:122, Milwaukee - Los Angeles Clippers 119:153, Oklahoma City - Detroit 101:110, San Antonio - Portland 130:111, Denver - Minnesota 130:136, Los Angeles Lakers - New Orleans 111:114

New York 2. apríla (TASR) - Basketbalisti Memphisu Grizzlies zvíťazili v súboji dvoch najlepších tímov NBA doma nad Phoenixom 122:114. Víťaznú sériu natiahli na sedem duelov. Grizzlies viedol s 30 bodmi Dillon Brooks, hosťom nestačilo 41 bodov Devina Bookera. Phoenix už s určitosťou pôjde do play off z prvej pozície, pred Memphisom má náskok 7,5 duelu.V dôležitom súboji tabuľkových susedov vyhrala Minnesota v Denveri 136:130. Na západe jej patrí 7. priečka a k svojmu súperovi, ktorý drží poslednú priamu miestenku do play off, stráca už iba dva zápasy. Timberwolves potiahol 32 bodmi Karl-Anthony Towns, domácim nepomohlo 38 bodov a 19 doskokov Nikolu Jokiča.