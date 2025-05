Súboj dvojčiat na 100 m v Dauhe pre Tiu Claytonovú vo výkone roka

Diamantová liga - míting v katarskej Dauhe:



Muži



200 m: 1. Letsile Tebogo (Bot.) 20,10 s, 2. Courtney Lindsey (USA) 20,11, 3. Joseph Fahnbulleh (Lib.) 20,26



800 m: 1. Tshepiso Masalela (Bot.) 1:43,11 min - svetový výkon roka, 2. Bryce Hoppel (USA) 1:43,26, 3. Wyclife Kinyamal (Keňa) 1:43,37



5000 m: 1. Reynold Cheruiyot (Keňa) 13:16,40 min, 2. Dominic Lobalu (Švajč.) 13:17,70, 3. Birhanu Balew (Bahr.) 13:17,70



110 m prek.: 1. Rasheed Broadbell (Jam.) 13,14 s, 2. Jamal Britt (USA) 13,25, 3. Enrique Llopis (Šp.) 13,27



400 m prek.: 1 Alessandro Sibilio (Tal.) 49,32, 2. Ismail Nezir (Turec.) 49,40, 3. Matic Ian Guček (Slovin.) 49,49



výška: 1. Shelby McEwen (USA) 226 cm, 2. Rjóiči Akamacu (Jap.) a Hamish Kerr (N. Zél.) 223



disk: 1. Matthew Denny (Austr.) 68,97 m, 2. Daniel Stahl (Švéd.) 67,06, 3. Kristjan Čeh (Slovin.) 66,92



oštep: 1. Julian Weber (Nem.) 91,06 m - svetový výkon roka, 2. Níradž Čopra (India) 90,23, 3. Anderson Peters (Gren.) 85,64







Ženy



100 m: 1. Tia Claytonová 10,92 s - svetový výkon roka, 2. Tina Claytonová (obe Jam.) 11,02, 3. Amy Huntová (V. Brit.) 11,03



400 m: 1. Salwa Eid Naserová (Bahrajn) 49,83 s, 2. Natalia Bukowiecka (Poľ.) 50,92, 3. Lieke Klaverová (Hol.) 51,12



1500 m: 1. Nelly Chepchirchirová (Keňa) 4:05,00 min, 2. Susan Ejoreová (obe Keňa) 4:06,27, 3. Jemma Reekieová (V. Brit.) 4:07,33



3000 m prek.: 1. Faith Cherotichová (Keňa) 9:05,08 - svetový výkon roka, 2. Winfred Yaviová (Bahrajn) 9:05,26, 3. Sembo Almayew (Et.) 9:09,27



trojskok: 1. Shanieka Rickettsová (Jam.) 14,72 m, 2. Thea Lafondová (Dominika) 14,39, 3. Ilionis Guillaumeová (Fr.) 14,20



žrď: 1. Molly Cauderyová (V. Brit.) 475 cm, 2. Roberta Bruniová (Tal.) a Katie Moonová (USA) obe 463

Dauha 16. mája (TASR) - Jamajská šprintérka Tia Claytonová zabehla na piatkovom atletickom mítingu Diamantovej ligy v Dauhe svetový výkon roka v behu na 100 m 10,92. O desatinu tak zdolala svoje dvojča Tinu. O najlepšie výkony sezóny sa na treťom podujatí najprestížnejšieho atletického seriálu postarali aj Tshepiso Masalela z Botswany na 800 m (1:43,11 min), oštepár Julian Weber z Nemecka (91,06 m) a Keňanka Faith Cherotichová na 3000 m prek. (9:05,08).Dvadsaťročné sestry Claytonové ukázali, že by sa mohli v tejto sezóne zaradiť medzi nové hviezdy atletiky. Tia zlepšila o šesť stotín doterajší najlepší čas sezóny, ktorý mala z mesta Gainsville na konte Američanka Anavia Battleová.povedala Tia Claytonová podľa oficiálnej webstránky Diamantovej ligy.Na svoje krajanky nestačila ani dvojnásobná olympijská šampiónka na stovke Shelly-Ann Fraserová-Pryceová, ktorá dobehla štvrtá za 11,05. Tridsaťosemročná veteránka pred rokom na olympiáde v Paríži nerozšírila svoju bohatú medailovú zbierku a rozhodla sa predĺžiť si kariéru údajne ešte o poslednú sezónu. V Diamantovej lige sa predstavila prvýkrát po troch rokoch.Oštepárska súťaž mala vysokú úroveň. Olympijský šampión z Tokia a úradujúci majster sveta Níradž Čopra sa prvýkrát v kariére dočkal hodu cez 90 metrov a napriek tomu nezvíťazil. Ind v tretej sérii dosiahol na úroveň 90,23, no Weber ho prehodil záverečným pokusom v osobnom rekorde. Obaja výrazne prekonali doterajšiu hranicu sezónneho maxima 87,76.Masalela prekonal na osemstovke o 13 stotín sekundy doterajší výkon sezóny, ktorý mal na konte Američan Josh Hoey. V kvalitnom behu obsadil 2. priečku Američan Bryce Hoppel za 1:43,26 a tretiu Keňan Wyclife Kinyamal výkonom 1:43,37. Aj na ženskom stípli sa zrodil výkon roka ako následok vyrovnaného súboja, v ktorom Cherotichová zdolala Winfred Yaviovú z Bahrajnu (9:05,26) o 18 stotín sekundy. Zapotil sa aj olympijský šampión na 200 m Letsile Tebogo z Botswany, ktorý zvíťazil za 20,10, no iba o stotinu predstihol Američana Courtneyho Lindseyho.