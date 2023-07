Súboj 'mimozemšťanov' pre Vingegaarda: Mal som svoj deň

Combloux 18. júla (TASR) - Jediná časovka na 100. ročníku cyklistických pretekov Tour de France priniesla strhujúce divadlo a výsledok, ktorý priblížil Dána Jonasa Vingegaarda k celkovému triumfu. Viac než 70-sekundové odstupy medzi najlepšou trojicou svedčali o výnimočnom výkone dvojice Vingegaard, Pogačar, ktorý vystihol výrok tretieho v poradí Belgičana Wouta Van Aerta: "Z cyklistov, ktorí skončili za tými dvomi mimozemšťanmi, som najlepší. Takže je to dobré."



Pogačar opustil štartovaciu rampu ako predposledný a od úvodu ukázal vysoké tempo. Na medzičasoch prekonával dovtedajšie najlepšie výkony dňa a napokon rýchlu jazdu potvrdil aj v cieli, keď na priebežné 2. miesto odsunul dovtedajšieho lídra Wouta Van Aerta. V tom čase však už tušil, že víťazom bude iný jazdec tímu Jumbo-Visma. Vingegaard išiel na hrane rizika, riskoval v zákrutách a z vysokého tempa nepoľavil po celých vyše 22 km. Na prvom medzičase mal na Pogačara náskok 16 sekúnd, na druhom 31 a nepribrzdilo ho ani viac než dvojkilometrové stúpanie v závere s 9-percentným sklonom. Po pretekoch priznal, že o časoch Pogačara nevedel. "Môj tím mi nehovoril o časových rozdieloch, ale napokon som videl jeho sprievodné auto. Vtedy sa mi uľavilo, lebo to hovorilo za všetko." Veľmi dobrý výkon podal aj Pogačar, čoho dôkazom bola aj skutočnosť, že napriek dvojminútovým odstupom na štarte sa dokázal v závere priblížiť Carlosovi Rodriguezovi a to mal za sebou aj výmenu bicykla. "Tá výmena mi zobrala niekoľko sekúnd, ale nepomohlo to. Dnes som nemohol urobiť viac," poznamenal víťaz TdF z rokov 2020 a 2021.



Po 15. etapách mal Vingegaard v celkovom hodnotení 10-sekundový náskok na Pogačara. Po časovke, od ktorej sa očakávalo, že môže výrazne prehovoriť do boja o celkového víťaza, je Slovincove manko už 1:48. Do konca ostáva ešte 5 etáp, kľúčovou môže byť stredajšia kráľovská, v ktorej cyklisti absolvujú štyri náročné stúpania vrátane jednej mimoriadnej kategórie. Fanúšikovia a aj Vingegaardov tím nepochybujú, že kľúčový moment v boji o víťaza TdF 2023 sa odohral práve v utorňajšej 16. etape. "Dnes si vyhral Tour! Poď, poď!," kričali mu členovia tímu v závere. Obhajca vlaňajšieho prvenstva však krotil eufóriu: "Táto etapa bola hlavná súčasť toho, čo sme plánovali. Hlavná, ale nie jediná. Som nesmierne hrdý na to, čo som dnes dosiahol. Hneď som vedel, že mám skvelý deň. Ale Tour de France sa ešte neskončila, musíme prísť až do Paríža."



Vingegaard triumfoval s 1:38 min náskokom na Pogačara, na tímového kolegu Van Aerta mal 2:51. "Je neuveriteľné, s akým náskokom zvíťazil a že ma dokázal o toľko zdolať. Veril som, že dnes zvíťazí, ale taký veľký rozdiel som naozaj nečakal. Konečne sme zvíťazili," poznamenal Van Aert