Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Nedela 28. december 2025
< sekcia Šport

Súboj nováčikov medzi Sunderlandom a Leedsom sa skončil remízou 1:1

.
Dominic Calvert-Lewin z Leeds United (v strede) oslavuje prvý gól svojho tímu v zápase anglickej futbalovej Premier League v Sunderlande v Anglicku v nedeľu 28. decembra 2025. Foto: TASR/AP

V nedeľnom stretnutí 18. kola remizovali s ďalším nováčikom súťaže Leeds United 1:1 a v tabuľke zostali na siedmej pozícii.

Autor TASR
Londýn 28. decembra (TASR) - Futbalisti AFC Sunderland bodovali v treťom zápase anglickej Premier League za sebou. V nedeľnom stretnutí 18. kola remizovali s ďalším nováčikom súťaže Leeds United 1:1 a v tabuľke zostali na siedmej pozícii. Leeds figuruje na 16. priečke.



Premier League - 18. kolo:

AFC Sunderland - Leeds United 1:1 (1:0)

Góly: 28. Adingra - 47. Calvert-Lewin
.

Neprehliadnite

Na horách treba od piatka počítať so silnejším vetrom

KOVÁČIKOVÁ: Vrodené srdcové chyby sa dajú zistiť už pred narodením

SMUTNÁ BILANCIA: Ktoré slovenské osobnosti nás opustili v roku 2025?

PRIESKUM: Očakávajú Slováci na budúci rok koniec vojny na Ukrajine?