Súboj nováčikov medzi Sunderlandom a Leedsom sa skončil remízou 1:1
Autor TASR
Londýn 28. decembra (TASR) - Futbalisti AFC Sunderland bodovali v treťom zápase anglickej Premier League za sebou. V nedeľnom stretnutí 18. kola remizovali s ďalším nováčikom súťaže Leeds United 1:1 a v tabuľke zostali na siedmej pozícii. Leeds figuruje na 16. priečke.
Premier League - 18. kolo:
AFC Sunderland - Leeds United 1:1 (1:0)
Góly: 28. Adingra - 47. Calvert-Lewin
