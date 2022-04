Súboj o Ligu majstrov v PL sa zamotal, v hre o štvrté miesto kvarteto

Londýn 17. apríla (TASR) - Tesné prehry Tottenhamu a Arsenalu, ale aj víťazstvo Manchestru United v sobotnom 33. kole zdramatizovali situáciu v boji o 4. miesto v anglickej Premier League zaručujúce v nasledujúcej sezóne Ligu majstrov. Pre Tottenham bola domáca prehra s Brightonom 0:1 prvá strata bodov po štyroch víťazstvách, Arsenal naopak nebodoval už v troch zápasoch za sebou.



Po minulotýždňovej prehre Arsenalu stroskotal na Brightone, ktorý je na 10. mieste, aj Tottenham. Štvorzápasová víťazná séria Tottenhamu sa skončila po tom, čo nevyslal ani jednu strelu na bránku. "Kohúti" prišli o črtajúci sa bod za bezgólovú remízu v 90. minúte, keď zo šestnástky skóroval Leandro Trossard. "Dnes sme robili všetko pomaly. Nebol to náš zápas. Keď už neviete nájsť cestu k víťazstvu, tak by ste mali spraviť všetko pre to, aby ste neprehrali. Jednoducho, keď nemáte svoj deň, tak si musíte dávať veľký pozor v defenzíve. Zvlášť v závere zápasu. To je pre nás poučenie z dnešného zápasu," povedal tréner Tottenhamu Antonio Conte. Podľa bývalého útočníka Tottenhamu Darrena Benta to budú práve Conteho zverenci, kto obsadí 4. priečku. "Myslím si, že Hotspur majú na to, aby zopakovali šesťzápasovú víťaznú sériu, ktorú mali pred prehrou s Brightonom. Momentálne sú na štvrtom mieste a je to v ich rukách," citoval Benta web premierleague.com.



Tímy na 1.-4. mieste si zabezpečia miestenku v Lige majstrov, odskočení obhajca Manchester City a FC Liverpool majú odohraných 31 zápasov a rozdajú si to o titul. Tretia Chelsea Londýn má odohraných 30 duelov a 5-bodový náskok pred štvrtými Spurs. Tí odohrali zatiaľ 32 kôl rovnako ako piaty Manchester United, pred ktorým majú trojbodový náskok. "Červení diabli" zvíťazili na Old Trafford vďaka hetriku Cristiana Ronalda nad posledným Norwichom 3:2.



Arsenal má, rovnako ako United, 54 bodov, na rozdiel od neho aj Spurs má ešte zápas k dobru. Mimo hru o 4. miesto však ešte nie je ani priebežne siedmy West Ham s 51 bodmi z 32 duelov.



"Gunners" mali na ihrisku Southamptonu prevahu, ale nezúročili ju a po góle poľského obrancu Jana Bednareka zo 44. minúty prehrali 0:1. Proti domácim boli lepší v držaní lopty (76 % : 24 %), celkovom počte striel (23:9) a aj v strelách na bránku (6:3). "Darilo sa nám držať loptu a vytvárali sme si nebezpečné situácie, ale konečný výsledok je zlý. Nebude to nič nové, keď poviem, že musíte strieľať góly, aby ste vyhrávali. Chlapci hrali tak, ako sme chceli, ale neprelomili obranu súpera," skonštatoval tréner hostí Mikel Arteta, ktorému pre chorobu chýbal útočník Alexandre Lacazette. Víťazstvo Southamptonu, prvé od 25. februára, zariadil Bednarek po rohovom kope. Pre "svätých" to bolo prvé ligové víťazstvo nad Arsenalom od 16. decembra 2018.