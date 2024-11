Súboj Ritchievcov víťazne pre Bretta z HK Nitra: Zábava

Nitra 4. novembra (TASR) - Hokejová Tipos extraliga priniesla v nedeľu pod Zoborom nevídaný bratský súboj legionárov. V krajskom derby medzi Nitrou a Novými Zámkami nastúpili proti sebe kanadskí bratia Ritchieovci, ktorí majú na konte dovedna 920 zápasov v zámorskej NHL. Viac dôvodov na úsmev mal domáci 31-ročný krídelník Brett, ktorý s "corgoňmi" zaznamenal štvrtý triumf za sebou. Na opačnej strane sa o tri roky mladší Nick podieľal na oboch góloch Novozámčanov, ktorí prehrali 2:5 a na dne tabuľky strácajú na Trenčín už deväť bodov.



Ritchieovci sa počas kariéry zatiaľ nestretli v jednom tíme. Vlani v marci sa obaja stali súčasťou výmeny medzi Calgary Flames a Arizonou Coyotes. Pre oboch to bola dosiaľ posledná skúsenosť s profiligou. Brett zamieril do Nitry ešte v závere septembra, spolu s nedeľným duelom stihol odohrať 13 stretnutí so ziskom 11 bodov (6+5) a v kariére by si rád vyskúšal aj duel po boku brata. Práve Nickovo meno bolo pár týždňov dozadu takisto spájané s úradujúcim šampiónom. "Myslím si, že sa snažil rozhodnúť, kde chce hrať. Potom sa dostanete do určitého bodu, keď to musíte vyriešiť. Nie je dobré, keď dlho čakáte, kým začnete hrať s tímom. Jedného dňa sa to možno stane, že si zahráme spolu v Európe ešte pred tým, ako skončíme," povedal Brett Ritchie. Jeho mladší súrodenec kontakt s Nitranmi nepotvrdil: "Bolo by to super, ale nemyslím si, že tu bola taká možnosť."



Nick Ritchie patril medzi najvyťažovanejších hráčov hostí, jeho čas na ľade sa pohyboval na úrovni 30 minút, rovnako ako pri debute proti Banskej Bystrici. Gólovú prihrávku si pripísal pri otváracom presnom zásahu Michala Romana a v 53. minúte vykresal milimetrovou strelou nádej Novozámčanov na zisk bodov. Jeho tím však napokon nezvládol koncovku a zaznamenal piatu prehru za sebou. "Myslím si, že máme veľa priestoru na zlepšenie. Trochu si teraz oddýchneme a dúfam, že sa po prestávke rozbehneme," uviedol Nick Ritchie, ktorého vplyv na ofenzívu hostí potvrdil aj tréner Erik Čaládi: "Je to obrovská posila, hrá výborne a je to veľký prínos. Je veľmi silný na puku, čo nám chýbalo a teraz to priniesol a veľmi to pomáha tímu."



Starší z bratského dua si okrem víťazstva svojho tímu užil aj prítomnosť brata na opačnej strane. "Hrali sme proti sebe naposledy v NHL, teraz v Európe to bol odlišný pocit, ale bola to zábava. Je to taká zvláštna situácia, chcete pomôcť svojmu tímu, ale na druhej strane chcete, aby sa darilo aj bratovi. Som rád, že sme získali tri body pred reprezentačnou prestávkou, je to dôležité," povedal krídelník so 401 štartami v NHL, čo je o 118 menej ako má na konte mladší Nick.