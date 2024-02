Súboj Ronaldo vs. Messi sa neuskutoční, Portugalčan je zranený

Rijád 1. februára (TASR) - Očakávaný súboj Cristiano Ronaldo versus Lionel Messi sa napokon neuskutoční. Saudskoarabský futbalový klub Al-Nassr, v ktorom Ronaldo pôsobí, odohrá vo štvrtok prípravný zápas proti Messiho Interu Miami, no 38-ročný Portugalčan do neho pre zranenie nezasiahne.



Tréner Luis Castro z Al-Nassr v stredu informoval, že jeho zverenec nedávno utrpel zranenie lýtka. "Cristiano je v záverečnej fáze zotavovania sa, kým sa znova pripojí k tímu. Očakávame, že v najbližších dňoch bude späť. Ale je teda zrejmé, že v tomto zápase bude chýbať."



Americký klub vycestoval do Saudskej Arábie v rámci predsezónnej prípravy. Major League Soccer odštartuje 21. februára, Miami doma privíta Real Salt Lake. Saudskoarabská Pro League odštartuje po zimnej prestávke 15. februára, Al-Nassr je po 19. kolách na 2. mieste so 46 bodmi. Vedúci Al-Hilal nazbieral 53 bodov.