Súčasťou budúcej sezóny F1 bude šesť šprintov, dejiská nepoznáme

Londýn 27. septembra (TASR) - Vedenie motoristickej F1 zaradilo do programu budúcej sezóny šesť šprintových pretekov. Zdvojnásobilo tak doterajší počet, pričom tento prvok prišiel do seriálu len nedávno – premiéru si odbil na vlaňajšej VC Veľkej Británie. Jeho budúcoročné dejiská zatiaľ nezverejnili.



Šprint rozhoduje o postavení jazdcov na štarte nedeľných pretekov a úplne mení štruktúru celého víkendu. Doposiaľ sa konal na piatich okruhoch, okrem Silverstonu to boli talianske trate Monza a Imola spolu s brazílskym Interlagosom a Red Bull Ringom v Rakúsku.



Skrátené preteky majú dĺžku 100 kilometrov, čo predstavuje zhruba tretinu hlavných pretekov. V programe sú namiesto sobotnej kvalifikácie, pričom prvých osem pozícii je aj bodovaných (8-7-6-5-4-3-2-1). Tradičná kvalifikácia býva presunutá na piatok namiesto druhého voľného tréningu a jazdci v nej rozhodujú o svojom postavení na štartovom rošte šprintu. Informácie priniesla AFP.