Súčasťou Winter Games v Prahe bude aj zápas slovenskej extraligy

Praha 30. apríla (TASR) - Súčasťou zápasov pod holým nebom na pražskej Letnej bude aj duel slovenskej Tipos extraligy. Informovali o tom organizátori podujatia Winter Hockey Games 2024 (5.-8. decembra). Okrem ligových stretnutí priaznivci uvidia aj univerzitný súboj Česka proti Slovensku a zápas českých legiend proti výberu sveta. Organizátori neuviedli, ktoré slovenské tímy dostali pozvánku.



Naposledy sa zápas pod holým nebom konal v Česku v januári 2016 medzi Kometou Brnom a Spartou Praha. Rovnaké dva tímy sa stretnú aj v závere tohto roka, pričom deň pred derby na seba narazia HC Škoda Plzeň s Motorom České Budějovice. "Myslím si, že zápasy pod holým nebom sú neskutočný bonus nielen pre fanúšikov, ktorí si môžu užiť, ale aj pre samotných hráčov a realizačné tímy. Je to pre nich oživenie základnej časti," uviedol pre portál idnes.cz riaditeľ českej extraligy Martin Loukota.



Presná podoba podujatia sa tvorí už niekoľko mesiacov, keďže jeho súčasťou bude aj stretnutie slovenskej extraligy a takmer s istotou aj zápasy nemeckej DEL. "Termínovú listinu riešime s riaditeľmi jednotlivých líg už nejaký čas. V Nemecku sú napríklad dvojice už jasne dané. Verím, že to dopadne dobre. Česko-slovenská história partnerstva je dlhodobá a Třinec s Kometou napríklad hrali v Bratislave. Čiastočne recipročne sme tak pozvali dva tímy do Prahy," poznamenal Loukota.



Súčasťou bude i zápas legiend, v ktorom nastúpia českí hráči proti výberu sveta. Tímy budú skladať bývalí dlhoroční hráči zámorskej NHL - útočníci Patrik Eliáš a Jakub Voráček. Spolu s nimi aj tréner Slavomír Lener. "Bude to veľká akcia, niečo unikátne. Je vidieť, ako český šport rastie. Sám som si zahral tri Winter Games a zažil som všetky možné podmienky. Pre každého hráča je to krásna spomienky," povedal Voráček. Spolu s Eliášom začali oslovovať hráčov, ktorí by mohli prísť do Prahy. Pozvánku podľa Voráčka s Eliášom dostal kanadský útočník Eric Lindros či jeho krajan a člen "Triple Gold Clubu" Scott Niedermayer.