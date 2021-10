Suchánková skončila tretia na podujatí Svetového pohára v Moskve

Moskva 4. októbra (TASR) - Slovenská reprezentantka v karate Ingrida Suchánková obsadila tretie miesto na podujatí Svetového pohára K1 Premier League v Moskve. V kumite do 61 kg prehrala jediný duel v semifinále.



Suchánková po víťazstvách nad Dánkou Aakermanovou (1:0), Švédkou Nilssonovou (4:0) a Taliankou Agelucciovou ((8:7) podľahla v súboji o postup do finále so Slovinkou Rističovou tesne 0:1. V boji o tretiu priečku potom zdolala Kanayovú z Kazachstanu 4:3.



Trio Ľudmila Bačíková, Nikoleta Merašická a Vanda Vaňová obsadilo v tímovej súťaži kata rovnako tretie miesto, v súboji o bronz zdolalo reprezentáciu Maroka. David Podsklan skončil v individuálnej súťaži kumite mužov do 75 kg na piatej pozícii, Adi Gyurík v kategórii do 84 kg na 7. priečke. V kategórii žien do 61 kg si Sarah Hrnková pripísala deviate miesto.