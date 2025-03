Suchý a Šotek predĺžili zmluvy s Popradom

Poprad 6. marca (TASR) - Hokejoví útočníci Markus Suchý a Alex Šotek zostávajú v HK Poprad aj v nasledujúcej sezóne. Extraligový klub sa so svojimi odchovancami dohodol na predĺžení spolupráce.



"Markusovi sme uplatnili opciu v zmluve, ostáva s nami aj v ďalšom ročníku. V tomto dostal dostatok priestoru a nič na tom nechceme meniť ani v tom nasledujúcom. Podľa mňa je to hráč, ktorý patrí k budúcnosti popradského hokeja. Z rovnakého dôvodu sme sa rozhodli ponúknuť zmluvu na dva roky aj pre Alexa. Som rád, že sme sa s ním dohodli. Verím, že svojej šance sa obaja chopia. My v nastavenom trende chceme pokračovať aj do budúcna," uviedol pre oficiálny web "kamzíkov" športový riaditeľ klubu Július Koval.



"Som rád, že nikam neodchádzam, bola to moja priorita ostať doma v Poprade. Teším sa na ďalšie dve sezóny," vyjadril sa po podpise zmluvy 21-ročný Šotek. V popradskom A-tíme debutoval v sezóne 2020/2021, v extralige odohral dokopy 176 zápasov so ziskom 26 bodov (12+14). Okrem Popradu pôsobil aj v bratislavskom Slovane. Dvadsaťročný Markus Suchý prešiel v Poprade všetkými mládežníckymi kategóriami, časť juniorskej kariéry odohral v tíme Blainville-Boisbriand Armada v zámorskej QMJHL. V extralige nastupoval iba za Poprad, doposiaľ nazbieral 25 bodov (12+13) v 111 dueloch. Obaja mladíci reprezentovali Slovensko na MS hráčov do 18 i 20 rokov.