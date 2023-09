Suchý s premiérovými gólmi, Rogoň: Takú prvú tretinu som nezažil

Poprad 23. septembra (TASR) - Hokejisti Popradu odčinili prehru z Trenčína a už po prvej tretine východniarskeho derby s Košicami rozhodli o víťazstve. Domáci v 3. kole Tipos extraligy deklasovali svojho súpera po výsledku 7:2. Za triumfom ich potiahli dvoma gólmi útočníci Dominik Jendek a Markus Suchý. Pre druhého menovaného syna bývalého slovenského reprezentačného obrancu Radoslava, ktorý je asistent trénera Aleša Tottera, to boli premiérové zásahy v najvyššej slovenskej súťaži.



Center štvrtej popradskej formácie sa najprv presadil v 27. minúte, keď zvýšil na 6:0 pre "kamzíkov". V tretej tretine rovnako ťažil z práce svojho útoku, tečoval strelu Jakuba Urbánka a nedal šancu brankárovi Jaroslavovi Janusovi. "Góly ma potešili a dodalo mi to sebavedomie. Hlavne som rád, že to pomohlo tímu k trom bodom. Začalo sa to však dobrou prípravou. Mali sme ich rozobratých a ničím nás asi neprekvapili. Už od utorka sme riešili zápasové situácie, ktoré sú ich silné a slabé stránky. O všetkom sme vedeli a zužitkovali sme to. Každý hral na sto percent a bol to skvelý tímový výkon od začiatku až do konca," uviedol 19-ročný popradský odchovanec, ktorý záver minulej sezóny odohral v Žiari nad Hronom. V drese Popradu zaznamenalo v piatok minimálne bod až 15 hráčov.



Košičania chceli zvládnuť úvod duelu, no to sa im nepodarilo a už po 15 minútach prehrávali 0:5. Hosťujúci útočník Patrik Rogoň takú prvú tretinu ešte nezažil: "Povedali sme si pred zápasom v šatni, že Poprad hrá prvý domáci zápas a prvých desať minút musíme hrať dobre. Chceli sme hrať jednoducho, vyhadzovať puky, ale to sa nám nedarilo. Všade sme boli neskoro, oni boli na správnom mieste a popadalo im to tam. Počas prestávky sme si rozobrali, čo je zle a aké veci musíme zlepšiť. Verili sme, že to ešte môžeme zdramatizovať. Sme športovci a musíme bojovať celých 60 minút. Od druhej tretiny sme robili veci, ktoré sme mali, vyrovnali sme sa im, ale už bolo neskoro," konštatoval strelec gólu na 2:7.



Úradujúci majster utrpel v tejto sezóne prvú prehru. Pred duelom bol však v pozícii favorita, keď úspešne zvládol domáce stretnutia s nováčikom z Humenného (4:1) aj Banskou Bystricou (5:1). "Doma máme veľkú podporu od našich skvelých fanúšikov. Polovica duelov v základnej časti je však vonku a musíme hrať rovnako dobre, ako sa nám to darí na našom ľade. Potrebujeme byť lepšie pripravení na tieto zápasy," konštatoval Rogoň.



Prvé góly si po prestupe z Banskej Bystrice pripísal Jendek. V prvej časti dosiahol dva presné zásahy v priebehu 114 sekúnd. "Košice sú úradujúci majster extraligy, chceli sme ukázať, že sme lepší a aj sa nám to podarilo. Streliť v prvej tretine päť gólov sa nestáva tak často. Druhá však bola horšia a v tretej sme mali veľa vylúčení. Niektorí hráči chceli dať viac gólov, podržať puky a to sa nám nemôže stávať. Začali sme robiť chyby a inkasovali sme dva góly," povedal krídelník, ktorý v minulej sezóne zažil debut v slovenskej reprezentácii proti Nemecku.



Dôležitú rolu u oboch jeho gólov zohral Alex Šotek. Ďalší reprezentant do 20 rokov si pripísal dve asistencie a bol to už jeho tretí bod v novej sezóne. Útočník sa v lete vrátil zo Slovana Bratislava späť do Popradu. "Dobre sa mi s ním hrá a vidíme sa na ľade. Pomáha nám to a som rád, že mi pomohol ku gólom," uviedol Jendek, ktorého v druhej tretine fauloval Radek Deyl a dostal trest 5+DKZ za faul kolenom: "Trafil ma a chvíľu to bolelo. Patrí to však k hokeju a počítam aj s takými situáciami."



"Kamzíci" tak nadviazali na triumf z finálového duelu Tatranského pohára, vtedy zdolali Košice 4:2. V tabuľke sa dostali na 4. miesto a uspieť chcú aj v nedeľu na ľade Banskej Bystrice: "Verím realizačnému tímu, že opäť pripravia správny tréningový proces na náročný program. Určite budeme pripravení bez ohľadu na súpera," dodal Suchý. Košičania klesli z čela tabuľky až na piatu priečku. Cez víkend sa predstavia na ľade Nových Zámkov.