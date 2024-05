Súd naďalej skúma platby Barcelony rozhodcovi, Laportu už nevyšetruje

Barcelona 31. mája (TASR) - Španielsky súd zredukoval rozsah vyšetrovania v súvislosti s vyplácaním miliónových čiastok zo strany FC Barcelona bývalému viceprezidentovi tamojšej rozhodcovskej komisie.



Súd so sídlom v Barcelone v piatok uviedol, že už nebude vyšetrovať prezidenta katalánskeho klubu Joana Laportu v súvislosti s obvineniami počas jeho prvého pôsobenia vo vedení "blaugranas" v rokoch 2003-2010. Uplynula totiž premlčacia lehota za akékoľvek možné zločiny. Naďalej však bude pokračovať vyšetrovanie platieb, ktoré klub uhrádzal rozhodcovskému funkcionárovi pod vedením Laportových nástupcov.



V marci 2023 štátni prokurátori obvinili Barcelonu zo športovej korupcie, podvodov pri riadení klubu a falšovania obchodnej dokumentácie. Prokuratúra uviedla, že klub mal zaplatiť bývalému rozhodcovi Josemu Mariovi Enriquezovi Negreirovi, ktorý bol zároveň člen rozhodcovskej komisie Španielskej futbalovej federácie v rokoch 1994-2018, v období 2001-2018 dokopy 7,3 milióna eur.



Barcelona odmietla akékoľvek previnenie alebo konflikt záujmov. Na svoju obranu uviedla, že platí za technické správy o rozhodcoch, ale nikdy sa nepokúšala ovplyvňovať ich rozhodnutia v zápasoch.



Negreira nerozhodoval stretnutia v rokoch, keď mu Barcelona vyplatila uvedené čiastky. V komisii rozhodcov Španielskej futbalovej federácie mal na starosti administratívnu činnosť.



Laporta sa vrátil do FC Barcelona v roku 2021 na svoje druhé funkčné obdobie. Podľa agentúry AP by mal súd v Barcelone buď odložiť vyšetrovanie, alebo odporučí, aby sa začal súdny proces.