Súd rozhodol o náhrade väzby u majiteľa klubu HK 32 Liptovský Mikuláš
K násilnej trestnej činnosti malo dôjsť v jednom zo športových štadiónov v Liptovskom Mikuláši, kde mali fyzicky napadnúť poškodeného s cieľom nezákonného vymáhania finančných prostriedkov.
Autor TASR
Ružomberok 2. februára (TASR) - Za zločin vydierania spáchaného formou spolupáchateľstva v Liptovskom Mikuláši sudca pre prípravné konanie Okresného súdu Liptovský Mikuláš, pracovisko Ružomberok, u majiteľa hokejového klubu HK 32 Liptovský Mikuláš Róberta Ľ. a ďalšieho obvineného v pondelok vzhliadol dôvody väzby, konkrétne, že by mohli pokračovať v trestnej činnosti. Zároveň dospel k záveru, že je možné nahradiť väzbu dohľadom probačného a mediačného úradníka spolu s využitím tzv. elektronického náramku. TASR o tom informovala hovorkyňa Krajského súdu v Žiline Anna Dudová Záborská.
„Obidvom obvineným sudca uložil primerané obmedzenia a povinnosti, napr. sú povinní zdržiavať sa v mieste trvalého bydliska, majú zákaz požívať alkoholické a iné návykové látky a taktiež nesmú akýmkoľvek spôsobom kontaktovať poškodeného,“ podotkla hovorkyňa.
Sudca pre prípravné konanie u najmladšieho tretieho obvineného nezistil dôvody väzby a rovnako nezistil ani dôvody na nahradenie väzby dohľadom probačného a mediačného úradníka. „Rozhodnutie nie je právoplatné, o podanej sťažnosti bude rozhodovať Krajský súd v Žiline,“ podotkla Dudová Záborská.
