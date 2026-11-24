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SÚD ROZHODOL: Senegal získal späť titul z Afrického pohára národov
CAS vo svojom vyhlásení uviedol, že odvolaniu Senegalu vyhovel jednomyseľným rozhodnutím, čo znamená, že pôvodný výsledok, víťazstvo Senegalu 1:0 po predĺžení, zostáva v platnosti.
Autor TASR,aktualizované
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Lausanne 24. novembra (AFP) - Senegal v utorok získal späť titul z futbalového Afrického pohára národov. Stalo sa tak po úspešnom odvolaní na Športovom arbitrážnom súde (CAS) proti rozhodnutiu Africkej futbalovej konfederácie (CAF), ktorá po chaotickom finále v januári vyhlásila za víťaza Maroko.
CAS vo svojom vyhlásení uviedol, že odvolaniu Senegalu vyhovel „jednomyseľným rozhodnutím“, čo znamená, že pôvodný výsledok, víťazstvo Senegalu 1:0 po predĺžení, zostáva v platnosti.
„Športový arbitrážny súd vyhovel odvolaniu Senegalskej futbalovej federácie (FSF) proti Africkej futbalovej konfederácii (CAF) a Kráľovskej marockej futbalovej federácii (FRMF) v súvislosti s finále Afrického pohára národov 2025 v Maroku,“ uviedol CAS vo svojom vyhlásení.
Africká futbalová konfederácia (CAF) v marci tento výsledok zrušila a priznala víťazstvo 3:0, a tým aj titul, Maroku. Stalo sa tak po tom, čo viacerí senegalskí hráči na protest opustili ihrisko, keď rozhodca nariadil pokutový kop v prospech hostiteľského tímu za stavu 0:0.
Odvolacia komisia CAF svoje rozhodnutie zmeniť výsledok a vyhlásiť Maroko za šampióna odôvodnila článkami 82 a 84 predpisov Afrického pohára národov (APN). Tie stanovujú, že ak tím „odmietne hrať alebo opustí ihrisko pred riadnym ukončením zápasu bez súhlasu rozhodcu, považuje sa za zdolaný a je natrvalo vylúčený z prebiehajúcej súťaže“.
Senegalskí hráči sa však napokon vrátili na hraciu plochu a finálový zápas pokračoval. Senát CAS preto dospel k záveru, že rozhodnutie rozhodcu pokračovať vo finále svedčí o tom, že „podmienky na obnovenie zápasu boli splnené“, a preto sa články 82 a 84 „v tomto prípade neuplatňujú“. Informovala o tom agentúra AFP.
CAS vo svojom vyhlásení uviedol, že odvolaniu Senegalu vyhovel „jednomyseľným rozhodnutím“, čo znamená, že pôvodný výsledok, víťazstvo Senegalu 1:0 po predĺžení, zostáva v platnosti.
„Športový arbitrážny súd vyhovel odvolaniu Senegalskej futbalovej federácie (FSF) proti Africkej futbalovej konfederácii (CAF) a Kráľovskej marockej futbalovej federácii (FRMF) v súvislosti s finále Afrického pohára národov 2025 v Maroku,“ uviedol CAS vo svojom vyhlásení.
Africká futbalová konfederácia (CAF) v marci tento výsledok zrušila a priznala víťazstvo 3:0, a tým aj titul, Maroku. Stalo sa tak po tom, čo viacerí senegalskí hráči na protest opustili ihrisko, keď rozhodca nariadil pokutový kop v prospech hostiteľského tímu za stavu 0:0.
Odvolacia komisia CAF svoje rozhodnutie zmeniť výsledok a vyhlásiť Maroko za šampióna odôvodnila článkami 82 a 84 predpisov Afrického pohára národov (APN). Tie stanovujú, že ak tím „odmietne hrať alebo opustí ihrisko pred riadnym ukončením zápasu bez súhlasu rozhodcu, považuje sa za zdolaný a je natrvalo vylúčený z prebiehajúcej súťaže“.
Senegalskí hráči sa však napokon vrátili na hraciu plochu a finálový zápas pokračoval. Senát CAS preto dospel k záveru, že rozhodnutie rozhodcu pokračovať vo finále svedčí o tom, že „podmienky na obnovenie zápasu boli splnené“, a preto sa články 82 a 84 „v tomto prípade neuplatňujú“. Informovala o tom agentúra AFP.