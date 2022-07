Grinerová priznala vinu z pašovania drog, údajne sa balila v zhone

Chimki 7. júla (TASR) - Americká basketbalistka Brittney Grinerová sa priznala k obvineniam z držania a pašovania drog, poprela však úmyselné porušenie ruských zákonov. Podľa ruských médií na štvrtkovom pojednávaní uviedla, že "konala neúmyselne, lebo sa balila v zhone". Za držanie a pašovanie drog jej hrozí 10 rokov väzenia.



Grinerovú vo februári zadržali na moskovskom letisku Šeremetevo, keď jej v batožine našli náplne s kanabisovým olejom. "Porušila naše právo. Argumenty, ktoré označujú jej závislosť ako neškodnú, nie sú v tomto prípade podstatné. Táto látka je okrem toho zakázaná aj v niektorých amerických štátoch," uviedol podľa AP hovorca ruského ministerstva zahraničných vecí Alexej Zajcev.



Americká verejnosť vyzýva Washington k podniknutiu výraznejších krokov na pomoc Grinerovej. Za pašovanie väčšieho množstva drog jej hrozí až desaťročné väzenie, no americký prezident Joe Biden ubezpečil v stredu jej manželku, že robí všetko pre to, aby basketbalistke pomohol.



Dvojnásobná olympijská šampiónka a štvornásobná víťazka Euroligy je vo väzbe od 17. februára, nedávno jej ju súd predĺžil až do decembra. Rusko odmieta, že by kauza bola politicky motivovaná, no tamojšie médiá podľa AP informujú, že ju Moskva možno prepustí výmenou za ruského obchodníka so zbraňami Viktora Bouta. Ten si v USA odpykáva 25-ročný trest za sprisahanie a podporu teroristickej organizácie. V tomto prípade by Rusko mohlo spolu s Grinerovou prepustiť aj ďalšieho amerického občana Paula Whelana, ktorý je v ruskom väzení za špionáž.



Tridsaťjedenročná Grinerová cestovala do Ruska ako hráčka tamojšieho klubu z Jekaterinburgu, kde pôsobí počas prestávky v zámorskej WNBA. Prvé pojednávanie absolvovala v piatok, ďalšie bolo odložené pre neprítomnosť dvoch svedkov.