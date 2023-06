Súd zamietol Niemannovu žalobu na Carlsena

Kansas City 28. júna (TASR) - Federálny súd v Missouri zamietol žalobu amerického šachistu Hansa Niemanna, ktorý požadoval od Nóra Magnusa Carlsena a portálu chess.com 100 miliónov dolárov za ohováranie. Informoval o tom Wall Street Journal.



Niemann ich vinil z toho, že ho falošne obvinili z podvádzania. Jeho právnici chcú pokračovať na vyššom súde. Devätnásťročný Američan v septembri 2022 prekvapujúco zdolal vtedajšieho sériového majstra sveta Carlsena na turnaji Sinquefield Cup, pričom nórsky hráč po prehre odstúpil. Líder svetového rebríčka ho následne obvinil z podvádzania.



Asi mesiac na to prišiel chess.com so správou, v ktorej uviedol, že Niemann "pravdepodobne podvádzal" vo viac ako 100 online hrách do augusta 2020. Tínedžer podozrenia odmietol, ale priznal, že pri online šachu podvádzal vo veku 12 až 16 rokov, no nikdy nie pri skutočnej šachovnici. Informovala o tom agentúra DPA.