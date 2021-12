Súd zamietol žalobu bývalého michiganského študenta voči Aldrichovi

Chicago 28. decembra (TASR) - Súd v Illinois v pondelok zamietol žalobu bývalého michiganského študenta proti niekdajšiemu hokejovému trénerovi Bradovi Aldrichovi za sexuálny útok.



Aldrich pôsobil v Chicagu Blackhawks do roku 2010 a z rovnakého činu ho po dekáde obvinil aj hokejista Kyle Beach. Správa vyvolala obrovský rozruch a v jej dôsledku prišlo o miesto viacero ľudí vrátane Joela Quennevilla. Tréner, ktorý priviedol Chicago k trom Stanley Cupom, odstúpil na jeseň z postu kouča Floridy.



Bývalého študenta zastupuje rovnaká právnička ako Beacha - Susan Loggansová. Niekdajší hráč Miškovca sa s klubom tento mesiac dohodol na mimosúdnom vyrovnaní. Blackhawks ho draftovali v roku 2008 v 1. kole z 11. miesta, no za A-tím tím nikdy nenastúpil.



Aldrich skončil v tíme Chicaga 14. júna 2010 bez ďalšieho vyšetrovania záležitosti. O tri roky neskôr sa priznal v inom prípade sexuálneho obťažovania stredoškolského hokejistu, ktorý neskôr taktiež zažaloval Chicago za to, že nekonalo voči svojmu niekdajšiemu trénerovi. Aldrich si za tento prípad odsedel deväť mesiacov. Informácie priniesla AP.