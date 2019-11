Súd zatiaľ odmietol zverejniť Ronaldovu dohodu s Mayorgaovou

Las Vegas 8. novembra (TASR) - Advokáti portugalského futbalistu Cristiana Ronalda vyhrali "prvé kolo" súdneho sporu s Kathryn Mayorgaovou, ktorá obvinila hviezdu Juventusu Turín zo znásilnenia v roku 2010. So svojimi tvrdeniami vyrukovala až po rokoch napriek tomu, že s Ronaldom uzavrela dôvernú dohodu o mlčanlivosti, výmenou za 375-tisíc dolárov.



Mayorgaová sa na civilnom súde v Las Vegas domáha otvoriť starú zmluvu a žiada viac peňazí po tom, ako neuspela s trestným oznámením. Prokuratúra ho odmietla pre nedostatok dôkazov. Ronaldovi právnici dosiahli vo štvrtok ďalší čiastkový úspech, keď sudca Daniel Albregts odmietol v predbežnom konaní odpečatiť dohodu. O tom bude rozhodovať až nadriadený federálny sudca.



Podľa spisu Mayorgaová sa s Ronaldom stretla v nočnom bare, potom s ním išla do hotelovej izby, kde ju údajne sexuálne napadol. Portugalčan trvá na tom, že styk bol dobrovoľný. Mayorgaovej advokát Leslie Mark Stovall tvrdí, že jeho klientka v detstve trpela poruchou učenia, navyše pri podpise dohody o mlčanlivosti bola rozrušená. Od súdu žiada záznam komunikácie medzi Ronaldom a jeho právnikmi, to má dokázať, že pri uzavretí dôvernej zmluvy zneužili jej psychický stav a menšie právne vedomie.



Ronaldovi právnici sa snažia predísť verejnému súdnemu procesu a vec chcú uzavrieť za "zavretými dverami". Zároveň poukazujú na to, že verejnosť sa dozvedela o existencii dohody iba vďaka ilegálne získaným elektronickým dátam. Tvrdia, že boli účelovo zmenené a zneužité na poškodenie Ronaldovej reputácie, informovala agentúra AP.