Sudkyňa v procese s Maradonom odstúpila

San Isidro 29. mája (TASR) - Sudkyňa Julieta Makintachová odstúpila v Argentíne pre obvinenia zo zaujatosti v procese so siedmimi zdravotníckymi pracovníkmi zo zabitia z nedbanlivosti v súvislosti so smrťou futbalistu Diega Maradonu. Legendárny Argentínčan zomrel v novembri 2020 na zlyhanie srdca, niekoľko dní predtým podstúpil operáciu mozgu.



Makintachovej odstúpenie zo súdneho procesu požadovali niektorí zúčastnení po tom, ako vyšlo najavo, že sa zúčastnila na natáčaní dokumentárneho filmu o tomto prípade. Počas víkendu niektoré argentínske médiá zverejnili zábery sudkyne, ktorá poskytla rozhovor v súdnej sieni napriek prísnemu zákazu filmovania v tomto priestore. Prokurátor Patricio Ferrari obvinil Makintachovú, že sa správa „ako herečka, nie ako sudkyňa“. Makintachová uviedla, že nemala inú možnosť ako odstúpiť od súdneho procesu.



Odstúpenie jedného z troch sudcov by mohlo mať vážne dôsledky pre vývoj procesu. Zostávajúci dvaja sudcovia musia rozhodnúť, či bude Makintachová nahradená, alebo sa proces vráti na začiatok. Verdikt by mal byť známy vo štvrtok.



Maradona zomrel 25. novembra 2020 v dome na predmestí Buenos Aires na zlyhanie srdca spôsobené pľúcnym edémom. Obžaloba obviňuje sedemčlenný lekársky tím, v ktorom sú neurochirurg, psychiatrička, psychológ, zdravotný koordinátor, koordinátor ošetrovateľov, lekár a nočný ošetrovateľ. Informovala o tom agentúra DPA.