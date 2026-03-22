SÚHRN: AC Miláno je späť na 2. mieste tabuľky, Juventus iba remizoval
Parma prehrala druhýkrát po sebe a je na 12. priečke.
Autor TASR
Rím 22. marca (TASR) - Futbalisti AC Miláno zdolali v dueli 30. kola talianskej Serie A FC Turín 3:2. O víťazstve domácich rozhodli v druhom polčase v priebehu dvoch minút Adrien Rabiot a Youssouf Fofana. „Rossoneri“ sa v tabuľke vrátili na 2. miesto pred Neapol. Na Inter strácajú päť bodov, no mestský rival má o zápas menej. Zakopnutiu sa nevyhol piaty Juventus Turín, ktorý iba remizoval so Sassuolom 1:1.
US Cremonese zvíťazilo na pôde Parmy 2:0. Tri body im v druhom polčase zariadili Youssef Maleh a Jari Vandeputte. Pre hostí išlo o prvú výhru od decembra minulého roka, vďaka ktorej poskočili na 17. miesto v tabuľke. Parma prehrala druhýkrát po sebe a je na 12. priečke.
Serie A - 30. kolo:
Juventus Turín - Sassuolo 1:1 (1:0)
Góly: 14. Yildiz - 52. Pinamonti
AC Miláno - FC Turín 3:2 (1:1)
Góly: 36. Pavlovič, 54. Rabiot, 56. Fofana - 44. Simeone, 82. Vlašič (z 11 m)
Parma Calcio - US Cremonese 0:2 (0:0)
Góly: 54. Maleh, 68. Vandeputte
