Nedela 22. marec 2026Meniny má Beňadik
SÚHRN: AC Miláno je späť na 2. mieste tabuľky, Juventus iba remizoval

Foto zo zápasu. Foto: TASR/AP

Parma prehrala druhýkrát po sebe a je na 12. priečke.

Autor TASR
Rím 22. marca (TASR) - Futbalisti AC Miláno zdolali v dueli 30. kola talianskej Serie A FC Turín 3:2. O víťazstve domácich rozhodli v druhom polčase v priebehu dvoch minút Adrien Rabiot a Youssouf Fofana. „Rossoneri“ sa v tabuľke vrátili na 2. miesto pred Neapol. Na Inter strácajú päť bodov, no mestský rival má o zápas menej. Zakopnutiu sa nevyhol piaty Juventus Turín, ktorý iba remizoval so Sassuolom 1:1.

US Cremonese zvíťazilo na pôde Parmy 2:0. Tri body im v druhom polčase zariadili Youssef Maleh a Jari Vandeputte. Pre hostí išlo o prvú výhru od decembra minulého roka, vďaka ktorej poskočili na 17. miesto v tabuľke. Parma prehrala druhýkrát po sebe a je na 12. priečke.



Serie A - 30. kolo:

Juventus Turín - Sassuolo 1:1 (1:0)

Góly: 14. Yildiz - 52. Pinamonti



AC Miláno - FC Turín 3:2 (1:1)

Góly: 36. Pavlovič, 54. Rabiot, 56. Fofana - 44. Simeone, 82. Vlašič (z 11 m)



Parma Calcio - US Cremonese 0:2 (0:0)

Góly: 54. Maleh, 68. Vandeputte





