< sekcia Šport
SÚHRN: Atalanta zdolala Turín 2:0 a vyhrala tretí duel v sérii
Hráči Bologne remizovali na ihrisku Coma 1:1 a natiahli tak ligovú sériu bez víťazstva na sedem zápasov.
Autor TASR
Rím 10. januára (TASR) - Futbalisti AS Rím zvíťazili v sobotňajšom stretnutí 20. kola talianskej Serie A nad Sassuolom 2:0. Góly domácich strelili v závere Manu Koné a Matías Soulé. Rimania dosiahli tretie víťazstvo z uplynulých štyroch duelov a posunuli sa v tabuľke s 39 bodmi priebežne na tretie miesto za Inter a AC Miláno, konkurenti však odohrali o dva zápasy menej. Sassuolo je jedenáste.
Hráči Bologne remizovali na ihrisku Coma 1:1 a natiahli tak ligovú sériu bez víťazstva na sedem zápasov. Hostia dohrali bez vylúčeného strelca gólu Nicolu Cambiaghiho, bod pre domáci tím zachránil vo štvrtej minúte nadstaveného času Martin Baturina. Como zostalo v tabuľke na šiestej priečke, Bologna je priebežne ôsma.
Medzi nimi figuruje siedma Atalanta Bergamo, ktorá vyhrala nad dvanástym Turínom 2:0 vďaka gólom Charlesa de Ketelaereho a Maria Pašaliča a sériu triumfov natiahla na tri.
Hráči Bologne remizovali na ihrisku Coma 1:1 a natiahli tak ligovú sériu bez víťazstva na sedem zápasov. Hostia dohrali bez vylúčeného strelca gólu Nicolu Cambiaghiho, bod pre domáci tím zachránil vo štvrtej minúte nadstaveného času Martin Baturina. Como zostalo v tabuľke na šiestej priečke, Bologna je priebežne ôsma.
Medzi nimi figuruje siedma Atalanta Bergamo, ktorá vyhrala nad dvanástym Turínom 2:0 vďaka gólom Charlesa de Ketelaereho a Maria Pašaliča a sériu triumfov natiahla na tri.
Serie A - 20. kolo:
Atalanta Bergamo - FC Turín 2:0 (1:0)
Góly: 13. de Ketelaere, 90.+5 Pašalič
AS Rím - US Sassuolo 2:0 (0:0)
Góly: 77. M. Koné, 79. Soulé
Calcio Como - FC Bologna 1:1 (0:0)
Góly: 90.+4 Baturina - 49. Cambiaghi, ČK: 61. Cambiaghi (Bologna)
Udinese Calcio - Pisa SC 2:2 (2:1)
Góly: 19. Kabasele, 40. Davis (z 11 m) - 13. Tramoni, 67. Meister
Atalanta Bergamo - FC Turín 2:0 (1:0)
Góly: 13. de Ketelaere, 90.+5 Pašalič
AS Rím - US Sassuolo 2:0 (0:0)
Góly: 77. M. Koné, 79. Soulé
Calcio Como - FC Bologna 1:1 (0:0)
Góly: 90.+4 Baturina - 49. Cambiaghi, ČK: 61. Cambiaghi (Bologna)
Udinese Calcio - Pisa SC 2:2 (2:1)
Góly: 19. Kabasele, 40. Davis (z 11 m) - 13. Tramoni, 67. Meister