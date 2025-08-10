< sekcia Šport
SÚHRN: Atmane v 2. kole turnaja Masters v Cincinnati vyradil Cobolliho
S turnajom sa rozlúčil pätnásty nasadený Talian Flavio Cobolli, nad jeho sily bol Francúz Terence Atmane, ktorý zvíťazil 6:4, 3:6, 7:6 (5).
Autor TASR
Cincinnati 10. augusta (TASR) - Taliansky tenista Jannik Sinner sa suverénnym spôsobom prebojoval do 3. kola dvojhry na turnaji Masters 1000 v Cincinnati. V 2. kole v pozícii nasadenej jednotky deklasoval Kolumbijčana Daniela Elahiho Galana 6:1, 6:1.
Siedmy nasadený Dán Holger Rune zdolal Rusa Romana Safiullina 7:5, 7:6 (5). Talian Lorenzo Musetti ako nasadená osmička prehral s Francúzom Benjaminom Bonzim po trojsetovom boji 7:5, 4:6, 6:7 (4). O ďalšie prekvapenie sa postaral Francúz Arthur Rinderknech, ktorý vyradil jedenásteho nasadeného Nóra Caspera Ruuda 6:7 (5), 6:4, 6:2. S turnajom sa rozlúčil aj pätnásty nasadený Talian Flavio Cobolli, nad jeho sily bol Francúz Terence Atmane, ktorý zvíťazil 6:4, 3:6, 7:6 (5).
Siedmy nasadený Dán Holger Rune zdolal Rusa Romana Safiullina 7:5, 7:6 (5). Talian Lorenzo Musetti ako nasadená osmička prehral s Francúzom Benjaminom Bonzim po trojsetovom boji 7:5, 4:6, 6:7 (4). O ďalšie prekvapenie sa postaral Francúz Arthur Rinderknech, ktorý vyradil jedenásteho nasadeného Nóra Caspera Ruuda 6:7 (5), 6:4, 6:2. S turnajom sa rozlúčil aj pätnásty nasadený Talian Flavio Cobolli, nad jeho sily bol Francúz Terence Atmane, ktorý zvíťazil 6:4, 3:6, 7:6 (5).
dvojhra - 2. kolo:
Gabriel Diallo (Kan.-30) - Sebastian Baez (Arg.) 7:5, 6:4, Ugo Humbert (Fr.-20) - Coleman Wong (Hongkong) 6:3, 6:4, Joao Fonseca (Braz.) - Alejandro Davidovich Fokina (Šp.-17) 6:7 (4), 5:4 - skreč, Lorenzo Sonego (Tal.-31) - Zizou Bergs (Belg.) 6:3, 7:6 (4), Frances Tiafoe (USA-10) - Roberto Carballes Baena (Šp.) 6:4, 6:3, Terence Atmane (Fr.) - Flavio Cobolli (Tal.-15) 6:4, 3:6, 7:6 (5), Taylor Fritz (USA-4) - Emilio Nava (USA) 6:4, 6:4, Jannik Sinner (Tal.-1) - Daniel Elahi Galan (Kol.) 6:1, 6:1, Tommy Paul (USA-13) - Pedro Martinez (Šp.) 6:2, 6:2, Adrian Mannarino (Fr.) - Tomáš Macháč (ČR-19) 6:3, 6:3, Felix Auger-Aliassime (Kan.-23) - Tomas Martin Etcheverry (Arg.) 6:2, 7:6 (3); Stefanos Tsitsipas (Gr.-25) - Fábián Marozsán (Maď.) 7:6 (3), 6:2, Alex Michelsen (USA-28) - Corentin Moutet (Fr.) 3:6, 6:3, 6:4, Benjamin Bonzi (Fr.) - Lorenzo Musetti (Tal.-8) 5:7, 6:4, 7:6 (4), Arthur Rinderknech (Fr.) - Casper Ruud (Nór.-11) 6:7 (5), 6:4, 6:2, Holger Rune (Dán.-7) - Roman Safiullin (Rus.) 7:5, 7:6 (5)
Gabriel Diallo (Kan.-30) - Sebastian Baez (Arg.) 7:5, 6:4, Ugo Humbert (Fr.-20) - Coleman Wong (Hongkong) 6:3, 6:4, Joao Fonseca (Braz.) - Alejandro Davidovich Fokina (Šp.-17) 6:7 (4), 5:4 - skreč, Lorenzo Sonego (Tal.-31) - Zizou Bergs (Belg.) 6:3, 7:6 (4), Frances Tiafoe (USA-10) - Roberto Carballes Baena (Šp.) 6:4, 6:3, Terence Atmane (Fr.) - Flavio Cobolli (Tal.-15) 6:4, 3:6, 7:6 (5), Taylor Fritz (USA-4) - Emilio Nava (USA) 6:4, 6:4, Jannik Sinner (Tal.-1) - Daniel Elahi Galan (Kol.) 6:1, 6:1, Tommy Paul (USA-13) - Pedro Martinez (Šp.) 6:2, 6:2, Adrian Mannarino (Fr.) - Tomáš Macháč (ČR-19) 6:3, 6:3, Felix Auger-Aliassime (Kan.-23) - Tomas Martin Etcheverry (Arg.) 6:2, 7:6 (3); Stefanos Tsitsipas (Gr.-25) - Fábián Marozsán (Maď.) 7:6 (3), 6:2, Alex Michelsen (USA-28) - Corentin Moutet (Fr.) 3:6, 6:3, 6:4, Benjamin Bonzi (Fr.) - Lorenzo Musetti (Tal.-8) 5:7, 6:4, 7:6 (4), Arthur Rinderknech (Fr.) - Casper Ruud (Nór.-11) 6:7 (5), 6:4, 6:2, Holger Rune (Dán.-7) - Roman Safiullin (Rus.) 7:5, 7:6 (5)