SÚHRN: Barcelona prekvapivo remizovala na pôde Getafe

La Liga - 20. kolo:



CF Getafe - FC Barcelona 1:1 (1:1)



Góly: 34. Arambarri - 9. Kounde







Betis Sevilla - Deportivo Alavés 1:3 (1:1)



Góly: 28. J. Rodriguez - 11., 80. a 84. (prvý z 11m) K. Garcia, ČK: 55. Perraud (Betis)



CD Leganes - Atletico Madrid 1:0 (0:0)



Góly: 50. Nastasič







FC Girona - FC Sevilla 1:2 (1:0)



Góly: 36. Martinez - 59. Niguez, 88. Lukebakio







Espanyol Barcelona – Real Valladolid 2:1 (1:0)



Góly: 31. Puado, 74. Fernandez – 57. J. Sanchez



Madrid 19. januára (TASR) - Futbalisti Barcelony remizovali v sobotnom zápase 20. kola španielskej La Ligy na pôde Getafe 1:1. Hostia tak nevyužili zaváhanie vedúceho Atletica Madrid, ktoré prehralo 0:1 na trávniku nováčika Leganes. Tretia Barca stráca na lídra tabuľky štyri body, Getafe je bod nad pásmom zostupu a patrí mu šestnáste miesto.Hostí poslal do vedenia v 9. minúte Jules Kounde, ktorý dostal od Pedriho prihrávku do behu a skóroval po súboji s brankárom Davidom Soriom. Bod pre domácich zariadil krátko po polhodine hry Mauro Arambarri, keď si nabehol na vyrzaenú loptu Inakiho Penu, ktorú poslal z voleja Coba Gomez da Costa.Alaves triumfoval nad Betisom Sevilla 3:1. Výrazne im k tomu dopomohol hetrikom skúsený "Kike" Garcia. Ten otvoril skóre z penalty už v 11. minúte. Betis síce vyrovnal, no v 55. minúte si zápas hráči sevillského celku výrazne skomplikovali. Červenú kartu videl Perraud a aj napriek tomu, že domáci dlho odolávali, Garcia v závere zápasu dvoma gólmi v rozmedzí štyroch minút rozhodol iba o druhej domácej prehre. Betis nezvíťazil v treťom súboji za sebou a zostáva na 11. pozícii.Futbalisti Atletica Madrid prehrali v sobotňajšom stretnutí na pôde Leganes 0:1. Lídri tabuľky tak prišli o pätnásťzápasovú víťaznú sériu vo všetkých súťažiach a na čele majú len jednobodový náskok pred Realom Madrid, ktorý má k dobru nedeľňajší duel s Las Palmas. Ide o prvý triumf domáceho celku proti Atléticu v najvyššej španielskej súťaži. O výhre rozhodol Matija Nastasič, srbský obranca si našiel rohový kop spoluhráča Daniho Rabu a presnou hlavičkou do ľavého dolného rohu prekonal Jana Oblaka. V závere zápasu mal Antoine Griezmann šancu zachrániť pre lídra aspoň bod, svojou penaltou však netrafil priestor brány. Nováčik La Ligy si tak po výhre na pôde Barcelony pripísal druhý cenný skalp v sezóne a je na 15. priečke, tri body nad pásmom zostupu.Hráči FC Girona podľahli Seville 1:2. Hostia rozhodli o víťazstve dvoma gólmi v druhom polčase. Pri všetkom podstatnom bol v ich drese stredopoliar Saúl Niguez. Najprv sám vyrovnal v 59. minúte na 1:1 a dve minúty pred koncom riadnej hracej doby prihral na gól Dodimu Lukebakiovi, ktorý rozhodol o výhre hosťujúceho celku. Sevilla je v tabuľke deviata, dva body práve za Gironou.Espanyol Barcelona vyhral v dueli 20. kola španielskej ligy nad Realom Valladolid 2:1 a posunuli sa k pásmu zostupu. Pred svojím súperom majú k dobru štyri body. O triumfe domácich rozhodol štvrťhodinu pred koncom útočník Roberto Fernandez.