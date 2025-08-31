< sekcia Šport
SÚHRN: Basketbalisti Poľska zdolali na majstrovstvách Európy Izrael
Tretí triumf majú na konte aj Srbi a opäť ho zariadil Nikola Jokič.
Autor TASR
Bratislava 30. augusta (TASR) - Basketbalisti Nemecka zostávajú na majstrovstvách Európy naďalej stopercentní. Úradujúci majstri sveta zdolali v sobotňajšom šlágri B-skupiny vo fínskom Tampere Litovčanov 107:88 a na konte majú tretie víťazstvo.
Tretí triumf majú na konte aj Srbi a opäť ho zariadil Nikola Jokič. Trojnásobný najužitočnejší hráč NBA si v A-skupine v Rige proti domácim zaknihoval 39 bodov a 10 doskokov a Srbsko zvíťazilo 84:80.
Tretiu prehru si naopak pripísali Česi, po Portugalcoch a Turkoch nestačili v „áčku“ v Rige aj na Estóncov 75:89. Gruzínci sa po triumfe nad Španielskom o druhé prekvapenie nepostarali, Talianom v C-skupine na Cypre podľahli 62:78.
Slovinci vzdorovali strieborným medailistom z OH v Paríži Francúzom tri štvrtiny. Po polčase viedli 54:74 a ešte po tretej štvrtine o kôš 70:67, no záverečnú desaťminútovku prehrali 25:35 a celkovo 95:103. Slovincom nestačilo ani 39 bodov, 9 asistencií a 8 doskokov hviezdneho Luku Dončiča, v drese Francúzska sa blysol Sylvain Francisco 32 bodmi a 7 doskokmi.
ME basketbalistov - výsledky:
A-skupina (Riga/Lot.)
Turecko - Portugalsko 95:54 (51:27)
najviac bodov: Sengün 20, Korkmaz a Yurtseven po 14 - Queta 15, Williams 14, Queiroz 6
Lotyšsko - Srbsko 80:84 (38:42)
najviac bodov: Dávis Bertáns 16 (10 doskokov), Porziňgis 14, Lomažs 13 - Jokič 39 (10 doskokov), Petrušev 12, Gudurič 11
Česko - Estónsko 75:89 (36:54)
najviac bodov: Žídek 14, Peterka 13, Krejčí 10 - Kullamäe 16, Drell 15, Jőesaar, Konontšuk a Treier po 10
tabuľka
1. Turecko 3 3 0 280:205 6
2. Srbsko 3 3 0 262:213 6
3. Lotyšsko 3 1 2 225:247 4
4. Portugalsko 3 1 2 185:225 4
5. Estónsko 3 1 2 223:245 4
6. Česko 3 0 3 203:243 3
B-skupina (Tampere/Fín.)
Čierna Hora - Fínsko 65:85 (37:47)
najviac bodov: Slavkovič 15, Drobnjak 14, Mihailovič 9 - Markkanen 26 (13 bodov), Jantunen 11, Maxhuni 10
Veľká Británia - Švédsko 59:78 (30:35)
najviac bodov: Hesson 17, Belo 14, Nelson 9 - Larsson 23, Pantzar 12, Hakanson a Njie po 9
Litva - Nemecko 88:107 (47:55)
najviac bodov: Jokubaitis 20, Valančiunas 14, Normantas 11 - Schröder 26, F. Wagner 24, Theis 23
tabuľka:
1. Nemecko 3 3 0 318:247 6
2. Fínsko 3 3 0 287:234 6
3. Litva 3 2 1 276:244 5
4. Švédsko 3 1 2 251:257 4
5. V. Británia 3 0 3 208:281 3
6. Čierna Hora 3 0 3 208:285 3
C-skupina (Limassol/Cypr.):
Španielsko - Bosna a Herzegovina 88:67 (44:30)
najviac bodov: Aldama 19, W. Hernangomez, Brizuela 15 - Kamenjaš 14 (10 doskokov), Nurkič 10, Gegič 9
Cyprus - Grécko 69:96 (31:43)
najviac bodov: Simitzis 16, Willis 15, Tigkas 12 - Dorsey a Mitoglu po 18, Larentzakis 14
Taliansko - Gruzínsko 78:62 (32:32)
najviac bodov: Niang 15, Fontecchio 14, Mouhamet 13 - Bitadze 22, Mamukelašvili 13, Baldwin 9
tabuľka:
1. Grécko 2 2 0 171:135 4
2. Taliansko 2 1 1 144:137 3
3. Španielsko 2 1 1 157:150 3
4. Gruzínsko 2 1 1 145:147 3
5. Bosna a H. 2 1 1 158:152 3
6. Cyprus 2 0 2 133:187 2
D-skupina (Katowice/Poľ.):
Poľsko - Izrael 66:64 (37:26)
najviac bodov: Loyd 27, Ponitka 16 (11 doskokov), Olejniczak 8 - Avdija 23, Carrington a Ginat po 10
Francúzsko - Slovinsko 103:95 (47:54)
najviac bodov: Francisco 32, Okobo 14, Coulibaly 13 - Dončič 39, Murič 16, Prepelič 15
Island - Belgicko 64:71 (36:32)
najviac bodov: Hlinason 20 (10 doskokov), Fridriksson 13, Hermannsson 12 - Lecomte 16, Mwema 13, Bako 10
tabuľka:
1. Francúzsko 2 2 0 195:159 4
2. Poľsko 2 2 0 171:159 4
3. Izrael 2 1 1 147:137 3
4. Belgicko 2 1 1 135:156 3
5. Slovinsko 2 0 2 190:208 2
6. Island 2 0 2 135:154 2
