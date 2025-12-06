< sekcia Šport
SÚHRN: Digginsová a Kläbo zvíťazili na 20 km v Trondheime
Medzi ženami si prvé víťazstvo v sezóne vybojovala obhajkyňa celkového prvenstva Jessie Digginsová z USA, ktorá triumfovala pred domácou Heidi Wengovou presne o sekundu.
Trondheim 6. decembra (TASR) - Nórsky bežec na lyžiach Johannes Hösflot Kläbo zaznamenal tretie víťazstvo v novej sezóne Svetového pohára. Na domácej trati v Trondheime v sobotu triumfoval aj v skiatlone na 20 km, v ktorom finišoval v čase 43:49,4 min. Druhé miesto obsadil jeho krajan Harald Östberg Amundsen s mankom 0,7 s, čisto nórske pódium doplnil Emil Iversen (+0,9).
Obhajca Veľkého krištáľového glóbusu Kläbo nadviazal na piatkový domáci triumf v klasickom šprinte, ktorý bol jeho jubilejný 100. na okruhu SP a udržal si pozíciu lídra celkového poradia. V poradí dlhých behov zostal na čele ďalší Nór Martin Löwström Nyenget, ktorý skončil siedmy (+3,4).
Medzi ženami si prvé víťazstvo v sezóne vybojovala obhajkyňa celkového prvenstva Jessie Digginsová z USA, ktorá triumfovala pred domácou Heidi Wengovou presne o sekundu. Na treťom mieste skončila Švédka Ebba Anderssonová so stratou 2,3 s na víťazku.
Svetový pohár v nórskom Trondheime - skiatlon na 20 km:
muži
1. Johannes Hösflot Kläbo 43:49,4 min., 2. Harald Östberg Amundsen +0,7 s, 3. Emil Iversen +0,9, 4. Mattis Stenshagen +1,5, 5. Jan Thomas Jenssen +1,8, 6. Erik Valnes +2,2, 7. Martin Löwström Nyenget +3,4, 8. Andreas Ree (všetci Nór.) +3,9, 9. Mika Vermeulen (Rak.) +4,9, 10. Simen Hegstad Krüger (Nór) +6,1
Poradie SP (po 5 z 28 pretekov):
1. Kläbo 508 bodov, 2. Amundsen 424, 3. Valnes 331, 4. Stenshagen 300, 5. Nyenget 293, 6. Edvin Anger (Švéd.) 293
Poradie v dlhých behoch (po 3 z 16 pretekov):
1. Nyenget 293 bodov, 2. Kläbo 281, 3. Amundsen 278, 4. Vermeulen 276, 5. Stenshagen 236, 6. Ree 228
ženy:
1. Jessie Digginsová (USA) 50:29,5 min., 2. Heidi Wengová (Nór.) +1,0 s, 3. Ebba Anderssonová 2,3, 4. Moa Ilarová +2,7, 5. Frida Karlssonová (všetky Švéd.) +2,8, 6. Astrid Öyreová Slindová +3,3, 7. Kristin Fosnaesová (obe Nór.) +4,9, 8. Teresa Stadloberová (Rak.) +5,5, 9. Emma Ribomová (Švéd.) +11,2, 10. Karoline Simpsonová-Larsenová (Nór.) +15,4
Poradie SP (po 5 z 27 pretekov):
1. Digginsová 422 b., 2. Ilarová 400, 3. Jonna Sundlingová (Švéd.) 342, 4. Wengová 312, 5. Anderssonová 312, 6. Karlssonová 299
Poradie v dlhých behoch (po 3 z 16 pretekov):
1. Wengová 312 b., 2. Anderssonová 312, 3. Digginsová 305, 4. Karlssonová 299, 5. Ilarová 266, 6. Simpsonová-Larsenová 220
