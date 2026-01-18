< sekcia Šport
SÚHRN: Egadze si vybojoval titul majstra Európy v krasokorčuľovaní
Dvadsaťtriročný Egadze získal vôbec prvú medailu na niektorom z veľkých podujatí, minulý rok skončil na európskom šampionáte štvrtý.
Autor TASR
Sheffield 18. januára (TASR) - Gruzínsky krasokorčuliar Nika Egadze si prvýkrát v kariére vybojoval titul majstra Európy. Na šampionáte v anglickom Sheffielde potvrdil líderskú pozíciu po krátkom programe a v súčte so sobotňajšou voľnou jazdou zvíťazil so ziskom 273,00 bodu. Slovenský reprezentant Adam Hagara splnil svoj cieľ a s výkonom za 224,27 bodu obsadil konečné 10. miesto.
Hagara bol po krátkom programe štrnásty, no predviedol štvrtú najlepšiu voľnú jazdu a napokon uzatvoril najlepšiu desiatku. Slovensko tak bude mať o rok medzi mužmi o miestenku navyše. „Z tejto jazdy mám celkom dobrý pocit. Snažil som sa ísť čo najlepšie. Dnes to bolo dosť náročné, ale tak to počas voľných jázd zvyčajne býva, takže som do toho dal všetko. Samozrejme, trochu ma mrzí kombinácia trojitého a dvojitého skoku, pretože som tam stratil tri alebo štyri body. Ale nemôžem byť smutný, pretože som išiel naplno a nič neľutujem,“ uviedol Hagara pre portál goldenskate.com.
Oproti štvrtkovému vystúpeniu, kde párkrát chyboval, zvládol 19-ročný Slovák boj o konečné umiestenie perfektne. Jazdu na hudbu Jamesa Bonda odštartoval vynikajúcim prevedením štvoritého tulupa a následne kombinácie trojitého axla s dvojitým tulupom. Bezchybne mu vyšiel aj trojitý axel či kroková pasáž, po ktorej prišla trojkombinácia trojitého lutza s dvoma dvojitými axlami. Po nej zvládol ďalšie dva trojité skoky a plusové body si vyslúžil aj za všetky piruety. O jednu pozíciu vylepšil svoje najlepšie umiestnenie na ME z roku 2024, vlani bol dvanásty. O necelý mesiac ho čaká premiérová účasť na olympiáde. „Najviac sa teším na to, že tam budem korčuľovať pred veľkým publikom. Bude to sledovať veľa ľudí zo Slovenska a taktiež je to k nemu blízko, takže si myslím, že tam bude aj veľa fanúšikov. Chcem len ukázať to najlepšie, užiť si to a podať čo najlepší výkon,“ dodal Hagara.
Tento výkon ocenil aj jeho krajan a krasokorčuliar Jozef Sabovčík, bronzový medailista zo ZOH 1984 v Sarajeve. „Musím povedať, že som nesmierne nadšený. Vďaka Adamovi sa po 25 rokoch dostal slovenský krasokorčuliar do prvej desiatky na ME. Je to naozaj neuveriteľný úspech, hlavne v dnešnej konkurencii. Dúfam, že mu to vyjde aj na ZOH v Miláne, držím mu palce a je naozaj krásne, že po 40 rokoch je slovenské krasokorčuľovanie znova na svetovej scéne,“ povedal Sabovčík podľa mediálnej agentúry SPR.
Dvadsaťtriročný Egadze získal vôbec prvú medailu na niektorom z veľkých podujatí, minulý rok skončil na európskom šampionáte štvrtý. Pred strieborným Talianom Matteom Rizzom triumfoval s viac než 16-bodovým náskokom. „Keď som vyšiel na ľad, trochu som sa triasol. Na začiatku som bol nervózny, ale potom som si spomenul na slová mojich trénerov, upokojil som sa a užíval si danú chvíľu. Urobil som to pre toto skvelé publikum,“ povedal Egadze v rozhovore pre televíziu Eurosport.
Na bronzovú priečku sa prekvapivo vyšvihol český reprezentant Georgij Reštenko s osobným rekordom 238,27. Po krátkom programe bol ôsmy, ale voľné jazdy nevyšli Estóncom Aleksandrovi a Michailovi Selevkovým či Danielovi Grasslovi z Talianska.
Súťaž tanečných párov ovládli Francúzi Laurence Fournierová Beaudryová a Guillaume Cizeron so známkou 222,43 bodu. Dvojica je pritom spolu necelý rok, keďže Cizeronova dovtedajšia partnerka Gabriella Papadakisová, s ktorou vyhral olympijské zlato a päťkrát majstrovstvá sveta i ME, ukončila kariéru. „Myslím, že sme sa len snažili prísť s niečím unikátnym. Nemám slov, bolo to úžasné. Bola to dlhá cesta, ale užila som si každý jej krok,“ konštatovala Fournierová Beaudryová. „Naozaj si ceníme, čo sme tu dosiahli. Bol to pre nás dôležitý krok,“ dodal Cizeron.
Francúzi ukončili sériu trojnásobných európskych šampiónov Charlene Guignardovej a Marca Fabbriho z Talianska, ktorí získali striebro. Bronzoví skončili domáci Lilah Fearová a Lewis Gibson. Slovensko v párových súťažiach zastúpenie nemalo. Okrem Hagaru sa na ľade v Utilita Arene predstavila Vanesa Šelmeková medzi sólistkami, ktorá obsadila 20. priečku.
ME v krasokorčuľovaní v Sheffielde1
muži - konečné poradie: 1. Nika Egadze (Gruz.) 273,00 bodu, 2. Matteo Rizzo (Tal.) 256,37, 3. Georgij Reštenko (ČR) 238,27, 4. Lukas Britschgi (Švaj.) 236,90, 5. Aleksandr Selevko 232,46, 6. Michail Selevko (obaja Est.) 230,30, ..., 10. Adam HAGARA (SR) 224,27
tance na ľade - konečné poradie: 1. Laurence Fournierová Beaudryová, Guillaume Cizeron (Fr.) 222,43 bodu, 2. Charlene Guignardová, Marco Fabbri (Tal.) 210,34, 3. Lilah Fearová, Lewis Gibson (V.Brit.) 209,51, 4. Jevgenija Loparevová, Geoffrey Brissaud (Fr.) 204,72, 5. Allison Reedová, Saulius Ambrulevičius (Lit.) 200,29, 6. Diana Davisová, Gleb Smolkin (Gruz.) 199,3