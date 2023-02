Súhrn kola: Slovan potvrdil prvé miesto tesným víťazstvom v Košiciach

Na snímke hráči Slovana po víťazstve nad Košicami v zápase 35. kola hokejovej Tipos extraligy HC Košice - HC Slovan Bratislava 3. februára 2023 v Košiciach. Foto: TASR - František Iván

Na snímke zľava Max Gerlach (Prešov) a Tomáš Mikúš (Nové Zámky) počas zápasu 37. kola hokejovej Tipos Extraligy medzi HC MV Transport Prešov a HC MIKRON Nové Zámky v Prešove v piatok 3. februára 2023. Foto: TASR - Veronika Mihaliková

TEL - 35. kolo:



HK Dukla Ingema Michalovce - HC '05 Banská Bystrica 1:3 (0:1, 0:0, 1:2)



Góly: 56. Osburn (Hammond, Galamboš) - 8. Troock (Watling, Kontos), 49. Troock (Watling), 58. Bíreš (Gabor). Rozhodovali: T. Orolín, Kalina - Ordzovenský, Knižka, vylúčení: 4:4 na 2 min., presilovky: 0:0, oslabenia: 0:1, 2137 divákov.



Michalovce: Košarišťan - Macejko, Glazkov, Osburn, Hammond, Michalčin, Mihalik - Zabusovs, Suja, Buc - Pereskokov, Pavlovs, Matúš Paločko - Žitný, Puliš, Garreffa - Vašaš, Galamboš, Chalupa



Banská Bystrica: Sedláček - Luža, Bačik, Kojo, Ryczek, Holenda, Bača, Frídel - Watling, Kontos, Troock - Gašpar, Bíreš, Sukeľ - Šoltés, Tamáši, Jendek - Urbánek, Gabor, Kabáč





HC Košice - HC Slovan Bratislava 0:1 (0:1, 0:0, 0:0)



Gól: 4. Pecararo (Maier, Harris). Rozhodovali: J. Konc ml., Žák - Valo, D. Konc ml., vylúčení: 3:5 na 2 min., presilovky a oslabenia: 0:0, 6384 divákov.



Košice: Janus - Romančík, Southorn, Deyl, Olsson, Ferenc, Šedivý - Jääskeläinen, Pollock, Tybor - Bartánus, Slovák, Rogoň - Lamper, Linet, Paršin - Jokeľ, Havrila, Krasnozhon



Slovan: Coreau - MacKenzie, Golian, Beňo, Maier, Gachulinec, Sersen - Pecararo, Harris, Ščerbak - Fominych, Duke, Takáč - Haščák, Preisinger, Török - Lukošík, Kytnár, Zigo - Šotek





HKM Zvolen – MHK 32 Liptovský Mikuláš 2:1 pp (1:0, 0:0, 0:1 – 1:0)



Góly: 16. Langkow (Huntebrinker, Sideroff), 61. Messner (Jedlička, Bondra) - 45. Lušňák (Vankúš, Hudec) Rozhodovali: M. Korba, Jobbágy - Šoltés, Staššák, vylúčení: 4:5 na 2 min., presilovky: 1:0, oslabenia: 0:0, 1161 divákov.



Zvolen: Trenčan - Messner, Hain, Mudrák, Hanna, Kubka, Hraško, S. Barcík - Jedlička, Langkow, Bondra - Sideroff, Huntebrinker, Hecl - Marcinek, Viedenský, Zuzin - Kolenič, Šiška, Csányi



Liptovský Mikuláš: Kozel - Ventelä, Mezovský, Djakov, Bokroš, Hudec, Novajovský, Pavúk, Kapičák - Handlovský, Vähätalo, Kriška - Uhrík, Saari, Michalík - Lušňák, Kalousek, Vankúš - Štrauch, Šmida, Braun





HK Nitra – HK Poprad 4:5 pp a sn (0:2, 3:1, 1:1 - 0:0, 0:1)



Góly: 31. Buncis (Krivošík, Green), 38. Gill (Green), 38. Bajtek (Krivošík, Baláž), 41. Elmer (Sýkora, Green) - 4. Petráš (Valigura, Kundrik), 17. Mlynarovič (Podlipnik, Svitana), 36. Kolouch (Vainio, Záborský), 48. Bubela (Razgals, Podlipnik), rozhodujúci nájazd Záborský. Rozhodovali: Štefik, Goga – Gegáň, Synek, vylúčení: 4:7 na 2 min., presilovky: 1:1, oslabenia: 0:0, 2869 divákov.



Nitra: Kašík - Mezei, Green, Gajdoš, Bodák, Stacha, Vitaloš, Šiškov - Baláž, Čederle, Krivošík - A. Sýkora, Gill, Elmer - Bajtek, Pekarčík, Buncis - Knies, Solenský, Lacka



Poprad: Peters - Drgoň, Betker, Vainio, Meliško, Podlipnik, Brincko, Jasečko, Sokoli - Svitana, Mlynarovič, Bubela - Razgals, Kolouch, Záborský - Kukuča, Paločko, Jermain - Valigura, S. Petráš, Kundrik





HC MV TRANSPORT Prešov - HC MIKRON Nové Zámky 1:2 pp a sn (1:0, 0:1, 0:0 - 0:0, 0:1)



Góly: 20. Tkáč (Chlystov, Salituro) - 22. Lee (Farley), rozhodujúci nájazd Farley. Rozhodovali: Snášel, Rojík - Stanzel, Bogdaň, vylúčení: 2:3 na 2 min., presilovky: 0:1, oslabenia: 0:0, 906 divákov.



Prešov: Rabčan - F. Fekiač, Giles, Nátny, Chlystov, Turan, D. Jendroľ, Lalík - Gerlach, Girduckis, Nauš - Tkáč, Salituro, Avcin - Ščurko, Klíma, Sýkora - Žilka, Šimun, K. Jendroľ



Nové Zámky: Kantor - Ligas, Mamčics, Hatala, Kozák, Chovan, Lee, Laurenčík - Jackson, Johnson, Farley - Bezúch, T. Mikúš, Loggins - Faith, Ondrušek, Klempa - Hajnik, J. Mikúš, Múčka





predohrávka 35. kola (2. februára):



HK Dukla Trenčín - HK GROTTO Spišská Nová Ves 4:3 pp a sn (2:0, 0:2, 1:1 - 0:0, 1:0)



Góly: 5. Hudec (Valach, Sojčík), 16. Nemčík (Drábek, Thelin), 60. Čacho (Tourigny, Petráš), rozh. náj. Hudec – 25. Nellis, 34. Vandas (Myklucha, Réway), 49. Réway (Verbeek). Rozhodovali: Novák, Baluška - Kacej, Junek, vylúčení: 3:1 na 2 min., presilovky a oslabenia: 0:0, 671 divákov.



Trenčín: Honzík – Tourigny, Starosta, Nemčík, Pietroniro, Hlaváč, Ulrych, Stašiniak – Valach, Čacho, Petráš – Drábek, Flick, Thelin – Krajčovič, Sojčík, Hudec – Obdržálek, Jurík, Sloboda



Spišská Nová Ves: Melicherčík – Romaňák, Beaudry, Malina, Ališauskas, Ulander, Valach – Majdan, Nellis, LaPorte – Verbeek, Réway, Giľák – Kerbashian, Myklucha, Vandas – Džugan, Bortňák, Vartovník



tabuľka po 35. kole:



1. Slovan Bratislava 40 23 2 6 9 134:87 79



2. Zvolen 41 21 4 7 9 138:113 78



3. Košice 40 20 5 2 13 125:98 72



4. Spišská Nová Ves 41 18 2 8 13 117:114 66



5. Banská Bystrica 41 16 7 2 16 121:130 64



6. Nové Zámky 41 17 5 2 17 115:104 63



7. Michalovce 41 14 6 7 14 102:104 61



8. Poprad 41 13 9 2 17 124:118 59



9. Trenčín 41 14 3 5 19 103:126 53



10. Liptovský Mikuláš 41 12 3 7 19 106:126 49



11. Nitra 41 13 3 3 22 105:137 48



12. Prešov 39 7 7 5 20 102:135 40



Bratislava 3. februára (TASR) - Hokejisti HC Slovan Bratislava zvíťazili v 35. kole Tipos extraligy na ľade HC Košice a upevnili si vedúcu priečku v tabuľke. Gólovo chudobný duel sa hral pred výbornou kulisou, ktorú vytvorilo vyše 6300 divákov. Tí videli iba jeden gól, ktorý strelil už v 4. minúte Liam Pecararo, keď po úniku prekonal Jaroslava Janusa. Brankár hostí Jared Coreau zmaril všetky strelecké pokusy Košičanov a dosiahol už siedme čisté konto v sezóne. V tomto ukazovateli je líder medzi ligovými brankármi. Košičania neskórovali na domácom ľade prvýkrát v sezóne a zároveň prvýkrát po vyše dvoch rokoch. Predtým ich na vlastnom ľade "vynulovali" takisto hráči Slovana, ktorí 22. januára 2021 zvíťazili rovnako 1:0.V pozícii náhradníka košickej brankárskej jednotky Janusa figuroval popri absenciách Dominika Riečického a Tomáša Halásza 17-ročný Sebastián Bodnár. Debut v košickom A-mužstve absolvoval 19-ročný ukrajinský útočník Michajlo Krasnozhon. Košičanom pre zdravotné problémy chýbali okrem Riečického aj útočníci Michal Chovan a Ville Leskinen, ktorý by mal absentovať tri týždne. V drese Slovana debutoval útočník Nikita Ščerbak.Zápas medzi Michalovcami a Banskou Bystricou predĺžil série oboch tímov. Domáca Dukla prehrala štvrtý zápas za sebou a figuruje mimo prvej šestky extraligovej tabuľky. Napriek postaveniu v tabuľke je tím s najnižším počtom strelených gólov a nevýraznú streleckú potenciu potvrdila aj proti "baranom". Jediný gól Michaloviec strelil až v 56. minúte obranca Zach Osburn, ktorý znížil na priebežných 1:2. Do zostavy michalovského tímu sa opäť nevošli útočníci Lapšanský, Valentini a Bjalončík a ani obranca Jakub Cibák, ktorý sa nedávno vrátil z českého Kolína. Banskobystričania sú od 6. januára najlepší tím súťaže. Víťazstvo v Michalovciach bolo pre nich piate v rade a deviate z uplynulých desiatich zápasov. Zároveň ním potvrdili pozíciu najlepšieho tímu na klziskách súperov, na ktorých vybojovali z 19 zápasov 13 víťazstiev. Vonku zvíťazili piatykrát za sebou. Víťazný debut v drese "baranov" absolvoval americký obranca Jake Ryczek.Popradčania nastúpili v Nitre bez obrancu Oldricha Kotvana a útočníka Dávida Skokana, ktorých vyradili zranenia. Napriek tomu si z ľadu rozbehnutých "corgoňov" odniesli víťazstvo, ktoré vybojovali po samostatných nájazdoch. Poprad viedol 2:0 aj 3:1, Nitra otočila na 4:3, ale gól Miloša Bubelu zo 48. minúty na 4:4 napokon posunul duel do predĺženia. Rozhodnutie priniesli až samostatné nájazdy. Brankári Libor Kašík a Anthony Peters v nich boli dlho neprekonaní. Rozhodnutie priniesla šiesta séria, v ktorej svoj druhý pokus premenil Tomáš Záborský.Hráči Nových Zámkov tretíkrát za sebou zvíťazili nad Prešovom, tentoraz 2:1 po samostatných nájazdoch. V nich sa presadili všetci traja členovia elitnej formácie - Jackson, Farley i Johnson. Novozámčania si upevnili priebežnú šiestu priečku, na ktorej majú dvojbodový náskok na Michalovce. Prešov je naďalej na poslednom 12. mieste s 8-bodovou stratou na Nitru, no odohral o dva zápasy menej.Hokejisti HKM Zvolen potvrdili pozíciu najlepšieho tímu na domácom ľade. Proti Liptovskému Mikulášu získali dva body za víťazstvo 2:1 po predĺžení. Pred vlastnými divákmi získali už 50 bodov a zvíťazili v 17 z 21 duelov. Proti Liptákom rozhodol v 25. sekunde predĺženia obranca Joel Messner. Jediný gól hostí strelil útočník Patrik Lušňák, ktorého Liptáci nedávno angažovali na striedavé štarty z Považskej Bystrice. Hostia prehrali štvrtýkrát za sebou. Zápas sa pre zlú dopravnú situáciu začal s približne desaťminútovým oneskorením.V piatok bolo na programe päť zápasov 35. kola, keďže duel medzi Trenčínom a Spišskou Novou Vsou predohrali už vo štvrtok. Spišiaci v ňom prehrali tretíkrát za sebou, keď v Dubnici podľahli 3:4 po samostatných nájazdoch. Trenčania viedli 2:0, hostia postupne otočili na 2:3, no gól Viliama Čacha v 60. minúte poslal duel do predĺženia. Rozuzlenie napokon priniesli až samostatné nájazdy, v ktorých rozhodol Denis Hudec. Trenčania zdolali Spišskú Novú Ves až vo štvrtom vzájomnom zápase sezóny.V nedeľu 5. februára je na programe 36. kolo Tipos extraligy, po ktorom bude nasledovať reprezentačná prestávka.