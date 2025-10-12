< sekcia Šport
SÚHRN: Favoriti nezakopli, Portugalci zachraňovali v závere
Nórsko sa výrazne priblížilo k účasti na budúcoročnom svetovom šampionáte v USA, Kanade a Mexiku.
Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Bratislava 11. októbra (TASR) - Futbalisti Portugalska sú aj po troch vystúpeniach v európskej časti kvalifikácie MS 2026 stopercentní. Víťazstvo úradujúceho víťaza Ligy národov nad Írskom 1:0 zaradil v nadstavení druhého polčasu stredopoliar Ruben Neves. Päťzápasovú sériu s gólom za národný tím nepredĺžil hviezdny útočník Cristiano Ronaldo, ktorý v 75. minúte nepremenil pokutový kop. Topfavorit F-skupiny má na konte 9 bodov, o päť viac ako druhé Maďarsko.
Duel v Lisabone mal aj slovenskú stopu, v pozícii hlavného rozhodcu ho viedol Ivan Kružliak, na čiarach mu asistovali jeho krajania Branislav Hancko a Ján Pozor. Portugalčania mali navrch vo všetkých ukazovateľoch. Hostí však držal nad vodou brankár Caoimhin Kelleher. Dôležitý zákrok predviedol v 75. minúte duelu, keď čelil pokutovému kopu. Pokus Ronalda smeroval do stredu brány a Kelleher reflexívne nohou loptu vykopol loptu z bránkovej čiary. Domácich vykúpil až Neves, ktorý vložil hlavu do lopty tesne predtým, ako ju chcel Kelleher vyboxovať.
Pozíciu topfavorita potvrdilo v E-skupine Španielsko. Úradujúci majstri Európy sa stretli s Gruzínskom štvrtýkrát v priebehu dvoch rokov a v ani jednej konfrontácii nezaváhali. Mužstvo trénera Luisa de la Fuenteho poslal do vedenia v 24. minúte krídelník Yeremi Pino, o štyri minúty neskôr zahodil pokutový kop Ferran Torres. Španielov to však mrzieť nemuselo, keďže po hodine hry pridal poistku Mikel Oyarzabal na konečných 2:0. Na druhú priečku v „éčku“ poskočili hráči Turecka, ktorí zvíťazili na pôde Bulharska vysoko 6:1. Hostia rozpútali gólostroj po zmene strán, keď do 65. minúty štyrmi gólmi odskočili z remízového stavu na 5:1. Dvakrát sa strelecky presadil Kenan Yildiz, raz si loptu za vlastného brankára zrazil domáci obranca Viktor Popov a do listiny sa zapísal aj Zeki Celik. V závere ešte zavŕšil poltucet v bulharskej bráne striedajúci Irfan Can Kahveci. Španieli sú bez inkasovaného gólu, s deviatimi bodmi na čele skupiny, Turci majú šesť bodov, Gruzínci sú tretí s trojbodovým ziskom.
Nórsko sa výrazne priblížilo k účasti na budúcoročnom svetovom šampionáte v USA, Kanade a Mexiku. Severania vo svojom šiestom vystúpení deklasovali Izrael 5:0 a s plným počtom 18 bodov sú na čele I-skupiny. Hetrikom sa prezentoval kanonier Erling Haaland. Nóri si zabezpečili istotu minimálne účasti v marcovej baráži, pred druhým Talianskom majú šesťbodový náskok, no „azúroví“ majú odohratý o zápas menej. Taliani nezaváhali v Estónsku, ktoré po góloch Moiseho Keana, Matea Reteguiho a Francesca Esposita zdolali 3:1.
Haaland nezačal duel ideálne, keďže v šiestej minúte nepremenil pokutový kop. Hostia si však v prvom polčase strelili dvakrát vlastný gól a v 27. minúte rozvlnil sieť prvýkrát v stretnutí aj kanonier Manchestru City. Nórsky kapitán po zmene strán ešte skompletizoval hetrik. Dvadsaťpäťročný útočník sa strelecky presadil v každom zo šiestich súbojov, v septembri sa blysol piatimi presnými zásahmi do siete Moldavska (11:1). Haaland je s 12 gólmi priebežne suverénne najlepší strelec európskeho kvalifikačného cyklu.
Pred zápasom sa v dejisku zápasu v Osle pripojili stovky ľudí k propalestínskej demonštrácii. Demonštranti sa najskôr zhromaždili v centre mesta a potom pochodovali k štadiónu Ullevaal, kde protestovali až do začiatku zápasu. Podľa polície bol pochod prevažne pokojný. Nórske médiá s odvolaním sa na políciu informovali, že len v ojedinelých prípadoch boli jednotlivcom vydané príkazy na rozptýlenie. Fotografie a videá zachytávali davy ľudí, z ktorých niektorí niesli palestínske vlajky. Prezidentka Nórskej futbalovej asociácie (NFF) Lise Klavenessová vyzvala na vylúčenie Izraela z kvalifikácie a kritizovala konanie izraelskej armády v Gaze. Jej komentáre naopak odsúdil riadiaci orgán futbalu v Izraeli. Informovala agentúra DPA.
Derby medzi Srbskom a Albánskom dopadlo lepšie pre hostí. V Leskovaci sa pri obmedzenej kapacite divákov zrodil iba jediný gólový moment v závere prvého polčasu. Presný zásah s nálepkou víťazný zaznamenal útočník Rey Manaj. Albánsko je po šiestich vystúpeniach s 11 bodmi druhé, Srbsko je tretie so zápasom k dobru a sedembodovým kontom. Líderskú pozíciu majú stopercentní Angličania s 15 bodmi.
európska kvalifikácia MS 2026
E-skupina:
Španielsko - Gruzínsko 2:0 (1:0)
Góly: 24. Pino, 64. Oyarzabal
Bulharsko - Turecko 1:6 (1:1)
Góly: 13. Kirilov - 51. a 56. Yildiz, 11. Güler, 49. Popov (vlastný), 65. Celik, 90.+3 Kahveci
tabuľka E-skupiny:
1. Španielsko 3 3 0 0 11:0 9
2. Turecko 3 2 0 1 9:9 6
2. Gruzínsko 3 1 0 2 5:5 3
4. Bulharsko 3 0 0 3 1:12 0
F-skupina:
Portugalsko - Írsko 1:0 (0:0)
Gól: 90.+1 Neves
Maďarsko - Arménsko 2:0 (0:0)
Góly: 56. Lukács, 90.+4 Gruber
tabuľka F-skupiny:
1. Portugalsko 3 3 0 0 9:2 9
2. Maďarsko 3 1 1 1 6:5 4
3. Arménsko 3 1 0 2 2:8 3
4. Írsko 3 0 1 2 3:5 1
I-skupina:
Estónsko - Taliansko 1:3 (0:2) Góly: 76. Sappinen - 4. Kean, 38. Retegui, 74. Esposito
Nórsko - Izrael 5:0 (3:0)
Góly: 27., 63. a 72. Haaland, 18. Khalaili (vlastný), 28. Nachmias (vlastný)
tabuľka I-skupiny:
1. Nórsko 6 6 0 0 29:3 18
2. Taliansko 5 4 0 1 15:8 12
3. Izrael 6 3 0 3 15:16 9
4. Estónsko 6 1 0 5 6:16 3
5. Moldavsko 5 0 0 5 3:25 0
K-skupina:
Srbsko - Albánsko 0:1 (0:1)
Gól: 45.+1 Manaj
Lotyšsko - Andorra 2:2 (1:1)
Góly: 41. Zelenkovs, 55. Gutkovskis (z 11 m) - 33. San Nicolas, 78. Oliveira. ČK: 90.+2 Guillen (Andorra)
tabuľka K-skupiny:
1. Anglicko 5 5 0 0 13:0 15
2. Albánsko 6 3 2 1 6:3 11
3. Srbsko 5 2 1 2 4:6 7
4. Lotyšsko 6 1 2 3 4:8 5
5. Andorra 6 0 1 5 2:12 1
Duel v Lisabone mal aj slovenskú stopu, v pozícii hlavného rozhodcu ho viedol Ivan Kružliak, na čiarach mu asistovali jeho krajania Branislav Hancko a Ján Pozor. Portugalčania mali navrch vo všetkých ukazovateľoch. Hostí však držal nad vodou brankár Caoimhin Kelleher. Dôležitý zákrok predviedol v 75. minúte duelu, keď čelil pokutovému kopu. Pokus Ronalda smeroval do stredu brány a Kelleher reflexívne nohou loptu vykopol loptu z bránkovej čiary. Domácich vykúpil až Neves, ktorý vložil hlavu do lopty tesne predtým, ako ju chcel Kelleher vyboxovať.
Pozíciu topfavorita potvrdilo v E-skupine Španielsko. Úradujúci majstri Európy sa stretli s Gruzínskom štvrtýkrát v priebehu dvoch rokov a v ani jednej konfrontácii nezaváhali. Mužstvo trénera Luisa de la Fuenteho poslal do vedenia v 24. minúte krídelník Yeremi Pino, o štyri minúty neskôr zahodil pokutový kop Ferran Torres. Španielov to však mrzieť nemuselo, keďže po hodine hry pridal poistku Mikel Oyarzabal na konečných 2:0. Na druhú priečku v „éčku“ poskočili hráči Turecka, ktorí zvíťazili na pôde Bulharska vysoko 6:1. Hostia rozpútali gólostroj po zmene strán, keď do 65. minúty štyrmi gólmi odskočili z remízového stavu na 5:1. Dvakrát sa strelecky presadil Kenan Yildiz, raz si loptu za vlastného brankára zrazil domáci obranca Viktor Popov a do listiny sa zapísal aj Zeki Celik. V závere ešte zavŕšil poltucet v bulharskej bráne striedajúci Irfan Can Kahveci. Španieli sú bez inkasovaného gólu, s deviatimi bodmi na čele skupiny, Turci majú šesť bodov, Gruzínci sú tretí s trojbodovým ziskom.
Nórsko sa výrazne priblížilo k účasti na budúcoročnom svetovom šampionáte v USA, Kanade a Mexiku. Severania vo svojom šiestom vystúpení deklasovali Izrael 5:0 a s plným počtom 18 bodov sú na čele I-skupiny. Hetrikom sa prezentoval kanonier Erling Haaland. Nóri si zabezpečili istotu minimálne účasti v marcovej baráži, pred druhým Talianskom majú šesťbodový náskok, no „azúroví“ majú odohratý o zápas menej. Taliani nezaváhali v Estónsku, ktoré po góloch Moiseho Keana, Matea Reteguiho a Francesca Esposita zdolali 3:1.
Haaland nezačal duel ideálne, keďže v šiestej minúte nepremenil pokutový kop. Hostia si však v prvom polčase strelili dvakrát vlastný gól a v 27. minúte rozvlnil sieť prvýkrát v stretnutí aj kanonier Manchestru City. Nórsky kapitán po zmene strán ešte skompletizoval hetrik. Dvadsaťpäťročný útočník sa strelecky presadil v každom zo šiestich súbojov, v septembri sa blysol piatimi presnými zásahmi do siete Moldavska (11:1). Haaland je s 12 gólmi priebežne suverénne najlepší strelec európskeho kvalifikačného cyklu.
Pred zápasom sa v dejisku zápasu v Osle pripojili stovky ľudí k propalestínskej demonštrácii. Demonštranti sa najskôr zhromaždili v centre mesta a potom pochodovali k štadiónu Ullevaal, kde protestovali až do začiatku zápasu. Podľa polície bol pochod prevažne pokojný. Nórske médiá s odvolaním sa na políciu informovali, že len v ojedinelých prípadoch boli jednotlivcom vydané príkazy na rozptýlenie. Fotografie a videá zachytávali davy ľudí, z ktorých niektorí niesli palestínske vlajky. Prezidentka Nórskej futbalovej asociácie (NFF) Lise Klavenessová vyzvala na vylúčenie Izraela z kvalifikácie a kritizovala konanie izraelskej armády v Gaze. Jej komentáre naopak odsúdil riadiaci orgán futbalu v Izraeli. Informovala agentúra DPA.
Derby medzi Srbskom a Albánskom dopadlo lepšie pre hostí. V Leskovaci sa pri obmedzenej kapacite divákov zrodil iba jediný gólový moment v závere prvého polčasu. Presný zásah s nálepkou víťazný zaznamenal útočník Rey Manaj. Albánsko je po šiestich vystúpeniach s 11 bodmi druhé, Srbsko je tretie so zápasom k dobru a sedembodovým kontom. Líderskú pozíciu majú stopercentní Angličania s 15 bodmi.
európska kvalifikácia MS 2026
E-skupina:
Španielsko - Gruzínsko 2:0 (1:0)
Góly: 24. Pino, 64. Oyarzabal
Bulharsko - Turecko 1:6 (1:1)
Góly: 13. Kirilov - 51. a 56. Yildiz, 11. Güler, 49. Popov (vlastný), 65. Celik, 90.+3 Kahveci
tabuľka E-skupiny:
1. Španielsko 3 3 0 0 11:0 9
2. Turecko 3 2 0 1 9:9 6
2. Gruzínsko 3 1 0 2 5:5 3
4. Bulharsko 3 0 0 3 1:12 0
F-skupina:
Portugalsko - Írsko 1:0 (0:0)
Gól: 90.+1 Neves
Maďarsko - Arménsko 2:0 (0:0)
Góly: 56. Lukács, 90.+4 Gruber
tabuľka F-skupiny:
1. Portugalsko 3 3 0 0 9:2 9
2. Maďarsko 3 1 1 1 6:5 4
3. Arménsko 3 1 0 2 2:8 3
4. Írsko 3 0 1 2 3:5 1
I-skupina:
Estónsko - Taliansko 1:3 (0:2) Góly: 76. Sappinen - 4. Kean, 38. Retegui, 74. Esposito
Nórsko - Izrael 5:0 (3:0)
Góly: 27., 63. a 72. Haaland, 18. Khalaili (vlastný), 28. Nachmias (vlastný)
tabuľka I-skupiny:
1. Nórsko 6 6 0 0 29:3 18
2. Taliansko 5 4 0 1 15:8 12
3. Izrael 6 3 0 3 15:16 9
4. Estónsko 6 1 0 5 6:16 3
5. Moldavsko 5 0 0 5 3:25 0
K-skupina:
Srbsko - Albánsko 0:1 (0:1)
Gól: 45.+1 Manaj
Lotyšsko - Andorra 2:2 (1:1)
Góly: 41. Zelenkovs, 55. Gutkovskis (z 11 m) - 33. San Nicolas, 78. Oliveira. ČK: 90.+2 Guillen (Andorra)
tabuľka K-skupiny:
1. Anglicko 5 5 0 0 13:0 15
2. Albánsko 6 3 2 1 6:3 11
3. Srbsko 5 2 1 2 4:6 7
4. Lotyšsko 6 1 2 3 4:8 5
5. Andorra 6 0 1 5 2:12 1